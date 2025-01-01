·
12
meneos
191
clics
Desafio Total [Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservado en Archive.org]
Desafio Total [Completa. Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservada en Archive.org]
etiquetas:
desafío total
emisión
televisión
navidad
1993
preservación
ocio
11 comentarios
ocio
#4
carakola
Qué ganas de ver los 10 mandamientos.
#7
Golan_Trevize
#4
El narrador le ha puesto tanto énfasis que la ha vendido tela de bien.
#9
Golan_Trevize
1:13:40 El primo de zumosol!
#1
Deckardio
¿Memory Call? ¡Esos tipos joden con tu cerebro! (Leed el relato de K. Dick, tiene un final muy guay y diferente a la peli)
#5
Brill
Soy partidario de preservar el cine... pero no así.
#8
Deckardio
No es tanto preservar la película, pues es una obra muy famosa que no se perderá, sino la emisión: anuncios, doblajes de los anuncios, trailers en esa emisión concreta, etc
Son documentos históricos. Por ejemplo me consta que el anuncio original de las Secret Wars con doblaje en España está muy buscado.
#2
Rorschach_
Y saldrá con anuncios.
Y casi 6 GB...
#3
comadrejo
21:52 -> Opel
Corsa
Astra
#6
Golan_Trevize
#3
1300000 pesetas. Unos 7800 €
¡qué tiempos aquellos!
#10
Aokromes
#2
si te parece demasiado pesada...
#11
sald64059
10 segundos de video y ya se me han saltado las lágrimas. Joder, pressing boxeo, lo había olvidado, esos combates que veía con mi padre, madre mía.
