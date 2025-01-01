edición general
12 meneos
191 clics
Desafio Total [Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservado en Archive.org]

Desafio Total [Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservado en Archive.org]  

Desafio Total [Completa. Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservada en Archive.org]

| etiquetas: desafío total , emisión , televisión , navidad , 1993 , preservación
10 2 0 K 375 ocio
11 comentarios
10 2 0 K 375 ocio
carakola #4 carakola
Qué ganas de ver los 10 mandamientos. xD
1 K 37
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#4 El narrador le ha puesto tanto énfasis que la ha vendido tela de bien.
2 K 48
Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
1:13:40 El primo de zumosol!
1 K 28
Deckardio #1 Deckardio
¿Memory Call? ¡Esos tipos joden con tu cerebro! (Leed el relato de K. Dick, tiene un final muy guay y diferente a la peli)
1 K 26
Brill #5 Brill
Soy partidario de preservar el cine... pero no así.
1 K 21
Deckardio #8 Deckardio *
#5 No es tanto preservar la película, pues es una obra muy famosa que no se perderá, sino la emisión: anuncios, doblajes de los anuncios, trailers en esa emisión concreta, etc ;) Son documentos históricos. Por ejemplo me consta que el anuncio original de las Secret Wars con doblaje en España está muy buscado.
3 K 61
Rorschach_ #2 Rorschach_
Y saldrá con anuncios.

Y casi 6 GB... :shit:
0 K 9
comadrejo #3 comadrejo *
#2 21:52 -> Opel Corsa Astra
1 K 28
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#3 1300000 pesetas. Unos 7800 €

¡qué tiempos aquellos!
0 K 11
Aokromes #10 Aokromes
#2 si te parece demasiado pesada...  media
0 K 11
#11 sald64059
10 segundos de video y ya se me han saltado las lágrimas. Joder, pressing boxeo, lo había olvidado, esos combates que veía con mi padre, madre mía.
0 K 8

menéame