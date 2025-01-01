La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Manuel Campoy afirma que el departamento que dirige Félix Bolaños vulneró los derechos fundamentales de Garzón a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por obviar “sin que conste causa justificada” las reiteradas solicitudes del exjuez en las que reclamaba el cumplimiento de esas conclusiones.