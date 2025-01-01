La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Manuel Campoy afirma que el departamento que dirige Félix Bolaños vulneró los derechos fundamentales de Garzón a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por obviar “sin que conste causa justificada” las reiteradas solicitudes del exjuez en las que reclamaba el cumplimiento de esas conclusiones.
Y la cosa fue que usó métodos aceptados para detener vascos (escuchas ilegales a todos, incluidos abogados) contra no-vascos.
Y eso no puede ser.
Y la izquierda española, a aplaudir al HDLGP este.
Lo que pasa es que cuando los cometía contra vascos, ancha era Castilla, y era el puto amo de juez antiterrorista, con aplausos de PP, PSOE, e IU.
Pero cuando empezó a cometerlos contra no-vascos, ahí ya no. Y como los cometió contra no-vascos del PP, pues el PSOE e IU a hacer el subnormal.
¿Consideras que se pueda autorizar la escucha entre una persona A que está en la cárcel y una persona B que está ocultando pruebas de la persona A?
No conozco la historia de este señor, pero interpreto que cuando dices que colaboró con torturadores es porque estaba trabajando para Franco, aunque no me parece tan viejo.
No veía nunca nada, no veía los hematomas, ni las miradas perdidas, ni las quemaduras, ni los desgarros. Nada, no veía absolutamente nada.
Hay que indemnizar, a cargo de los responsables del lawfare y también inhabilitar a estos últimos y multar fuertemente a los corruptores del PP.
Marca PP
Suma y sigue
La PSOE, el PRI de Europa
Para cuando MNM prohibición de comentar hasta un par de meses de antigüedad?