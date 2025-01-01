edición general
La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Manuel Campoy afirma que el departamento que dirige Félix Bolaños vulneró los derechos fundamentales de Garzón a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por obviar “sin que conste causa justificada” las reiteradas solicitudes del exjuez en las que reclamaba el cumplimiento de esas conclusiones.

ehizabai #1 ehizabai *
Enfin, un juez que colaboró con torturadores, y ahora se hará el digno y todo.
Y la cosa fue que usó métodos aceptados para detener vascos (escuchas ilegales a todos, incluidos abogados) contra no-vascos.
Y eso no puede ser.
Y la izquierda española, a aplaudir al HDLGP este.
xeldom #7 xeldom
#1 El tema es el motivo que se usó para inhabilitarlo, no que no se lo mereciese
ehizabai #10 ehizabai
#7 El motivo que se usó es que cometió ilegalidades. Que los cometió.
Lo que pasa es que cuando los cometía contra vascos, ancha era Castilla, y era el puto amo de juez antiterrorista, con aplausos de PP, PSOE, e IU.
Pero cuando empezó a cometerlos contra no-vascos, ahí ya no. Y como los cometió contra no-vascos del PP, pues el PSOE e IU a hacer el subnormal.
#9 vicox
#1 Las escuchas necesitaban de una autorización judicial. No entiendo porque afirmas que son ilegales.
¿Consideras que se pueda autorizar la escucha entre una persona A que está en la cárcel y una persona B que está ocultando pruebas de la persona A?
No conozco la historia de este señor, pero interpreto que cuando dices que colaboró con torturadores es porque estaba trabajando para Franco, aunque no me parece tan viejo.
ehizabai #11 ehizabai *
#9 No, no, colaboró con torturadores hasta el último día que lo echaron de la carrera judicial, en el s. XXI. Tengo amigos que han pasado delante de este juez después de ser torturados.
No veía nunca nada, no veía los hematomas, ni las miradas perdidas, ni las quemaduras, ni los desgarros. Nada, no veía absolutamente nada.
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Garzón se atrevió con la mafia pepesuna y los miembros de la judicatura actuaron.

Hay que indemnizar, a cargo de los responsables del lawfare y también inhabilitar a estos últimos y multar fuertemente a los corruptores del PP.
#5 chavi
Ale a pagar sus desmanes con nuestro bolsillo.

Marca PP

Suma y sigue
#2 CastrilloP
La PSOE pide indemnizar a la PSOE que se folla a la PSOE y es amiga de la PSOE que depende de la PSOE

La PSOE, el PRI de Europa
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#2 ¿Te encuentras bien?
comadrejo #6 comadrejo *
#3 Sobredosis de CPAC, sea comprensivo. :troll: :troll: :troll:
Kantinero #8 Kantinero
#3 Agosto 2025, es evidente que no se encuentra bien

Para cuando MNM prohibición de comentar hasta un par de meses de antigüedad?
