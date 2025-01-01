edición general
Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por explotación sexual. Las víctimas estaban bajo videovigilancia todo el día.

11 comentarios
Comentarios destacados:      
#1 DatosOMientes
Espero las manifestaciones. Pillo silla.
6 K 74
MJDeLarra #3 MJDeLarra
#1 Los de hazte orin ya han enviado un transatlántico...
5 K 51
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
#3 hazte orin....eh?
.....
Lo puedo usar a discreción?
0 K 8
victorjba #4 victorjba
Los fachas van para allí corriendo. Que los dueños de los prostíbulos son amiguetes.
2 K 40
Sandman #7 Sandman
¿Podemos decir que Torre Pacheco ha adelantado a Tordesillas en el ranking de la roña ancestral?
2 K 29
Priorat #6 Priorat
¿De que etnia eran los que las obligaban a prostituirse?
3 K 25
cabobronson #2 cabobronson *
Para ponerle las esposas le han quitado una pulsera con los colores favoritos de...
2 K 23
jm22381 #8 jm22381
Es lo que tiene llamar la atención que empiezan a investigar y sale mierda...
0 K 20
Connect #9 Connect
Ya es casualidad que sea en el mismo pueblo de los follones fachas. Osea que estarían trabajando mientras fuera se estaban calentando a base de bien.
0 K 13
#10 Eukherio
#9 Me encantaría saber si durante esos días se multiplicó la facturación.
0 K 8
#11 hipernes
Que pasa en Murcia? Es la vanguardia de lo que va a pasar o la retaguardia de lo que no ha de volver?
0 K 10

