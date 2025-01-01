·
38
meneos
116
clics
Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por explotación sexual. Las víctimas estaban bajo videovigilancia todo el día.
torre pacheco
prostitución
liberadas
explotación sexual
11 comentarios
#1
DatosOMientes
Espero las manifestaciones. Pillo silla.
6
K
74
#3
MJDeLarra
#1
Los de hazte orin ya han enviado un transatlántico...
5
K
51
#5
Estoeslaostia
#3
hazte orin....eh?
.....
Lo puedo usar a discreción?
0
K
8
#4
victorjba
Los fachas van para allí corriendo. Que los dueños de los prostíbulos son amiguetes.
2
K
40
#7
Sandman
¿Podemos decir que Torre Pacheco ha adelantado a Tordesillas en el ranking de la roña ancestral?
2
K
29
#6
Priorat
¿De que etnia eran los que las obligaban a prostituirse?
3
K
25
#2
cabobronson
*
Para ponerle las esposas le han quitado una pulsera con los colores favoritos de...
2
K
23
#8
jm22381
Es lo que tiene llamar la atención que empiezan a investigar y sale mierda...
0
K
20
#9
Connect
Ya es casualidad que sea en el mismo pueblo de los follones fachas. Osea que estarían trabajando mientras fuera se estaban calentando a base de bien.
0
K
13
#10
Eukherio
#9
Me encantaría saber si durante esos días se multiplicó la facturación.
0
K
8
#11
hipernes
Que pasa en Murcia? Es la vanguardia de lo que va a pasar o la retaguardia de lo que no ha de volver?
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
