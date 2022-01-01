edición general
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero

A estas alturas de la contienda ha quedado meridianamente claro que, no es que la guerra sea asimétrica, es que Rusia está atacando con shaheds de carga termobárica y Ucrania con perdigones. Esa realidad, además, se ve modificada prácticamente cada semana a un ritmo de actualizaciones difícil de seguir. Lo último: los radares de Ucrania han comenzado a ver enjambres a velocidad de crucero, pero no son misiles.

Supercinexin #2 Supercinexin
No hay de qué preocuparse. La Unión Europea armará a los guerreros ucranianos y vencerán a la banda de borrachos en chándal montados en burros que manda el Kremlin.

Además sus misiles viejos de la URSS fallan el 80% de las veces y, por si esto fuera poco, en Abril de 2022 se les habrán acabado ya, según expertos militares anglosajones.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#2 Han sido unas previsiones muy precisas sobre la previsión que nos habían dado de la guerra, estamos implicados en la guerra con Ucrania, la información es sesgada y propagandística. Nadie quiere reconocer la derrota, porque esto afecta a Europa, a la OTAN y a EE.UU.
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

Nadie quiere reconocer la derrota, porque esto afecta a Europa, a la OTAN y a EE.UU.

Especialmente, cuando los que mueren son los ucranianos que son herramientas prescindibles para la OTAN.
Kasterot #13 Kasterot
La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana. #5
Supercinexin #7 Supercinexin
#4 La propaganda chinorrusa no sé cómo será, porque yo no veo la televisión de Rusia ni la de China.

La propaganda de Occidente, los telediarios de Telahínco y Antonia-3, los "datos" de los "expertos" del MI6 que dan las news de la BeBeCé, las colecciones de burradas que se publican en panfletos lisérgicos como los del Atlantic Council y similares... como sí que la leo a diario, puedo decir que era auténtico pienso para borregos pulverizado con LSD.

Y muchos tontos, a derechas y a centro, se lo han estado tragando encantados.
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
#_2 ya de primeras la tecnologia y desarrolllo de los shahed es 100% Irani.. ningún merito Ruso
pero bueno que has venido hablar de tu cuento como los demás de tu entorno
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
#6 Ucrania utiliza la tecnología de Occidente, es normal que Rusia haga uso de tecnología de Irán, pero no tiene sentido que queramos quitar importancia a la tecnología Rusa, lo que estamos viendo todo un fracaso de lo que nos han vendido, que Rusia se iba a desmoronar.
Y lo que vemos es que Europa se resiente económica, políticamente y sociálmente de este conflicto, es para Europa un gran golpe de realidad.
placeres #1 placeres *
Cuanto ataca Rusia siempre se publicitan en los medios las bajas civiles y nada más (Este articulo es ejemplo de esto), cuando ataca Ucrania siempre son ataques quirúrgicos en fabricas vacías.

Es fascinante como unos sanguinarios ladrones de lavadoras pueden aguantar una guerra moderna contra un enemigo con suministros casi ilimitados de material,algo anticuado eso si. (modo irónico).

-Un "dron" que más parece un misil de crucero, pero vaya articulito de propaganda.
suppiluliuma #8 suppiluliuma *
Resumen de los comentarios de este envío: según los Zazis de MNM, Ucrania ha sido derrotada por trigésimo quinta vez en los últimos tres años, de modo que, por favor, por favor, por favor, debería rendirse ya, aunque eso no debería ser necesario dado que ha sido derrotada. Los Zazis de MNM no son gente demasiado coherente.

Están esperando a que su Dios-Emperador Donald I de Orange le sirva Ucrania en bandeja a Rusia. No esperéis demasiada indignación contra las animaladas de Trump de los Zazis de MNM, en los próximos días. Es su Gran Esperanza Blanca Naranja.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Ucrania debería rendirse, no tiene sentido alargar la guerra, la victoria total rusa es cuestión de meses.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Las guerras son fatales, los finales, después de la guerra de desgaste, peor, suele ser cuando más gente muere, se rompen frentes y hay verdaderas sangrías. Ahora estamos en ese momento, y es cuando la guerra se ha vuelto asimétrica, Ucrania está al límite.
Elanarkadeloshuevos #11 Elanarkadeloshuevos
Mierda de guerra... ¿Cuantos chiquillos rusos/ucranianos tienen que morir para saciar está industria armamentística?
#12 pozz
Armas usadas principalmente contra objetivos civiles con la única intencion de sembrar el máximo terror posible.... lo que viene siendo habitual en el estado terrorista y fascista ruso.
