Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo

Por otro lado, el experto cifró en 1.100 las muertes atribuibles al calor durante el mes de julio, en comparación con las 600 que se produjeron por este mismo motivo un año atrás: "Esto es un récord y esto no se puede explicar por las causas naturales de variación en el clima. Siempre ha hecho calor, hay variabilidad en la estación, hay episodios todos los años, toda la historia de la humanidad ha sufrido olas de frío, de calor e inundaciones. Pero no se puede explicar lo que está ocurriendo si no metemos en la ecuación el efecto invernadero ge