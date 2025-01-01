edición general
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo

Por otro lado, el experto cifró en 1.100 las muertes atribuibles al calor durante el mes de julio, en comparación con las 600 que se produjeron por este mismo motivo un año atrás: "Esto es un récord y esto no se puede explicar por las causas naturales de variación en el clima. Siempre ha hecho calor, hay variabilidad en la estación, hay episodios todos los años, toda la historia de la humanidad ha sufrido olas de frío, de calor e inundaciones. Pero no se puede explicar lo que está ocurriendo si no metemos en la ecuación el efecto invernadero ge

Supercinexin #5 Supercinexin
El problema es dejar hablar en los medios a Esperanza Aguirre.
vviccio #6 vviccio
Al igual que los influencers que monetizan el odio, ella esa una miserable que cobrará mamandurrias por lo que dice y si no cobra es que es tonta.
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
El cambio climático nos salvará de este modelo de mierda, a mover contenido climático, espantar turistas... trabajad
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Sigue la banda del genocidio intentando negar los efectos del clima para que sigas consumiendo tras 230 muertos en valencia, el siguiente evento cuantos muertos más? cuantos muertos vamos a aguantar?
#4 MetalAgm
#1 mientras los anormales les sigan votando... aguantaran todo lo que les eche... hace unas semanas una noticia de que los empresarios de Madrid pedian otro aeropuerto porque Barajas estaba ya saturado... pues nada, en vez de reducir vuelos, dar teletrabajo, y descentralizar de las grandes ciudades, quieren seguir erre que erre masificando y con mas y mas vuelos de avion que contaminan y haciendo que la gente vaya todos los putos dias a la oficina para no dar teletrabajo, contaminando como si nada... y si se tienen que hacer 1 hora o mas de trayecto todos los dias, pues se hace y puinto... hasta que reviente de verdad todo...
sotillo #9 sotillo
#1 Le suda el chichi punto CAM
JackNorte #8 JackNorte
Hasta que provoquen miles de muertes ineccesarias , y aunque las provoquen la gente les seguira votando , asi que tendran que ser decenas de miles la proxima vez.
Y lo haran porque es su forma de gestionar, matar de forma innecesaria por incompetencia.
reivaj01 #3 reivaj01
De siempre, en Agosto, La Espe se ha llevado zascas.
Olepoint #7 Olepoint
Los ladrones no pueden contar la verdad, ya les puedes enterrar en datos que negarán la mayor.
