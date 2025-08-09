China se sumerge a 9.500 metros y encuentra formas de vida desconocidas, pero eso no es lo preocupante

Los científicos recuperaron muestras de ikaíta, un mineral que se forma bajo condiciones de baja temperatura y elevada alcalinidad, lo que confirma la singularidad del entorno explorado. Los organismos hallados no dependen de la fotosíntesis para sobrevivir, sino que obtienen su energía de compuestos químicos filtrados desde el interior de la Tierra. Este proceso, conocido como quimiosíntesis, es esencial para entender cómo pueden existir comunidades complejas en total oscuridad y bajo presiones extremas.