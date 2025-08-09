edición general
China se sumerge a 9.500 metros y encuentra formas de vida desconocidas, pero eso no es lo preocupante

Los científicos recuperaron muestras de ikaíta, un mineral que se forma bajo condiciones de baja temperatura y elevada alcalinidad, lo que confirma la singularidad del entorno explorado. Los organismos hallados no dependen de la fotosíntesis para sobrevivir, sino que obtienen su energía de compuestos químicos filtrados desde el interior de la Tierra. Este proceso, conocido como quimiosíntesis, es esencial para entender cómo pueden existir comunidades complejas en total oscuridad y bajo presiones extremas.

| etiquetas: china , sumergible , fendouzhe , ikaíta
Tontolculo #2 Tontolculo
¿Un interés oculto en la minería de aguas profundas?

A pesar del valor científico del descubrimiento, lo que podría haber generado inquietud en Estados Unidos y otras potencias es el posible objetivo económico encubierto detrás de estas misiones. Algunos medios han señalado que el sumergible chino podría estar recopilando información sobre materiales de aguas profundas, una actividad relacionada con la futura minería submarina.
oghaio #7 oghaio
#2 “Piensa el ladrón que todos son de su condición”
vvjacobo #3 vvjacobo
Lo preocupante es tener que leer una noticia científica sesgada por un titular + artículo típico del confidencial. Os ahorro toda la mierda y aquí tenéis el vídeo de los organismos: youtu.be/7jOfYW0F6Xk
Veelicus #4 Veelicus
#3 No lo olvides, China mala, USA buena, y sino eres un maldito comunista separatista
Putirina #6 Putirina
#3 Con qué garbo se menea la criatura que aparece entre los segundos 15 y 18.
TripleXXX #8 TripleXXX
#3 Pero aun no sé que es lo preocupante, aunque seguro que me sorprenderá.

Perdón pero he decidido votar Sensacionalista a todos los enlaces de clickbait.
Gry #5 Gry
Si no recuerdo mal China votó en contra de la minería de aguas profundas hace unos años y protestó hace unos meses contra el impulso que le dió Trump.

www.mining.com/china-criticizes-trumps-executive-order-promoting-deep-

Por otro lado el país más avanzado en tecnología para la minería de aguas profundas es China, así que los estadounidenses ya pueden espabilar si quieren ganarles la carrera. xD
TooBased #9 TooBased
Las motivaciones científicas no han terminado de convencer a EEUU y otras grandes potencias

{0x1f480} {0x1f480} {0x1f480} :palm:

Hay que joderse con Occidente
