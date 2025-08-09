China se sumerge a 9.500 metros y encuentra formas de vida desconocidas, pero eso no es lo preocupante

Los científicos recuperaron muestras de ikaíta, un mineral que se forma bajo condiciones de baja temperatura y elevada alcalinidad, lo que confirma la singularidad del entorno explorado. Los organismos hallados no dependen de la fotosíntesis para sobrevivir, sino que obtienen su energía de compuestos químicos filtrados desde el interior de la Tierra. Este proceso, conocido como quimiosíntesis, es esencial para entender cómo pueden existir comunidades complejas en total oscuridad y bajo presiones extremas.
www.youtube.com/watch?v=690QadfJuY4
A pesar del valor científico del descubrimiento, lo que podría haber generado inquietud en Estados Unidos y otras potencias es el posible objetivo económico encubierto detrás de estas misiones. Algunos medios han señalado que el sumergible chino podría estar recopilando información sobre materiales de aguas profundas, una actividad relacionada con la futura minería submarina.
www.mining.com/china-criticizes-trumps-executive-order-promoting-deep-
Por otro lado el país más avanzado en tecnología para la minería de aguas profundas es China, así que los estadounidenses ya pueden espabilar si quieren ganarles la carrera.
