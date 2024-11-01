edición general
China pone en marcha el primer sistema que guarda energía renovable y estabiliza la red eléctrica

Con este proyecto pionero, China pasa a liderar el almacenamiento energético al combinar baterías y supercondensadores.

Asimismov
Ha habido que esperar a que China demuestre que las renovables son acumulables y gestionables como ya sabíamos todos que era posible pero los negacionistas como grandes compañías energéticas dificultan todos los procesos de implantación y regulación en la península ibérica.
tiesta
Viajo desde hace años por trabajo a China y ha dado un giro de 360 grados . Han reducido sustancialmente la gran contaminación que había.
Dramaba
#1 La verdad es que le han dado una vuelta al tema de la energía renovable...
El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pero eso es en las ciudades al sustituir los cutres motores por vehículos eléctricos.

En el sistema eléctrico su mayor fuente es el carbón y sigue aumentando en valor absoluto aunque no en el relativo (%)
beldin
¿y esto instalado en españa evitaria otro apagon?
