China pone en marcha el primer sistema que guarda energía renovable y estabiliza la red eléctrica
Con este proyecto pionero, China pasa a liderar el almacenamiento energético al combinar baterías y supercondensadores.
|
etiquetas
:
china
,
energía renovable
,
almacenamiento energetico
8
2
0
K
122
Energias
5 comentarios
8
2
0
K
122
Energias
relacionadas
#2
Asimismov
*
Ha habido que esperar a que China demuestre que las renovables son acumulables y gestionables como ya sabíamos todos que era posible pero los negacionistas como grandes compañías energéticas dificultan todos los procesos de implantación y regulación en la península ibérica.
0
K
12
#1
tiesta
Viajo desde hace años por trabajo a China y ha dado un giro de 360 grados . Han reducido sustancialmente la gran contaminación que había.
0
K
10
#3
Dramaba
#1
La verdad es que le han dado una vuelta al tema de la energía renovable...
0
K
10
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Pero eso es en las ciudades al sustituir los cutres motores por vehículos eléctricos.
En el sistema eléctrico su mayor fuente es el carbón y sigue aumentando en valor absoluto aunque no en el relativo (%)
0
K
14
#5
beldin
¿y esto instalado en españa evitaria otro apagon?
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
En el sistema eléctrico su mayor fuente es el carbón y sigue aumentando en valor absoluto aunque no en el relativo (%)