Reducciones de costos de baterías a escala de red: ¿el último clavo en el ataúd de los combustibles fósiles? [ENG]  

Hasta hace poco, las baterías a escala de red se utilizaban principalmente solo para estabilizar la frecuencia del suministro eléctrico. Pero con la drástica caída de precios en los últimos años y la popularización de nuevas sustancias químicas como la de iones de sodio, las baterías han comenzado a sustituir a las centrales eléctricas de carbón e incluso a las centrales de gas de pico. Entonces, ¿se está anunciando la muerte definitiva de la combustión de combustibles fósiles?