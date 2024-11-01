Reducciones de costos de baterías a escala de red: ¿el último clavo en el ataúd de los combustibles fósiles? [ENG]  

Hasta hace poco, las baterías a escala de red se utilizaban principalmente solo para estabilizar la frecuencia del suministro eléctrico. Pero con la drástica caída de precios en los últimos años y la popularización de nuevas sustancias químicas como la de iones de sodio, las baterías han comenzado a sustituir a las centrales eléctricas de carbón e incluso a las centrales de gas de pico. Entonces, ¿se está anunciando la muerte definitiva de la combustión de combustibles fósiles?
"La respuesta corta y contundente según el video es SÍ.
El titular plantea si la reducción de costos de las baterías es el "clavo final en el ataúd de los combustibles fósiles" y el análisis del video confirma que, aunque el proceso no es instantáneo, la transición ya es inevitable y económicamente superior.
Aquí tienes el porqué del "Sí":
- Ya son más baratas: En muchas regiones, instalar almacenamiento de
#5 Añadir que menciona el caso del apagón en la península ibérica, y que precisamente haber tenido baterías e inversores grid-forming podrían haber evitado el apagón.
Teniendo en cuenta la cantidad de sol y viento que hay en España, no sé qué hacemos que no metemos baterías de sodio e inversores grid-forming hasta en la sopa, para poder meter de manera segura más solar (especialmente agrovoltaica) y más eólica, y terminar pagando muchísimo menos por la electricidad.
El último será cuando se deje de sobornar a los políticos por parte de las petroleras y los fabricantes de coches con motor de combustión.