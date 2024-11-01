edición general
7 meneos
14 clics
Reducciones de costos de baterías a escala de red: ¿el último clavo en el ataúd de los combustibles fósiles? [ENG]

Reducciones de costos de baterías a escala de red: ¿el último clavo en el ataúd de los combustibles fósiles? [ENG]  

Hasta hace poco, las baterías a escala de red se utilizaban principalmente solo para estabilizar la frecuencia del suministro eléctrico. Pero con la drástica caída de precios en los últimos años y la popularización de nuevas sustancias químicas como la de iones de sodio, las baterías han comenzado a sustituir a las centrales eléctricas de carbón e incluso a las centrales de gas de pico. Entonces, ¿se está anunciando la muerte definitiva de la combustión de combustibles fósiles?

| etiquetas: baterías de sodio , red eléctrica , inversores grid forming
6 1 0 K 77 tecnología
7 comentarios
6 1 0 K 77 tecnología
#1 diablos_maiq
Dice betteridge que no.
0 K 10
#5 Grahml *
#1 #2 #3 #4 Aquí resumen del vídeo por Gemini:

"La respuesta corta y contundente según el video es SÍ.

El titular plantea si la reducción de costos de las baterías es el "clavo final en el ataúd de los combustibles fósiles" y el análisis del video confirma que, aunque el proceso no es instantáneo, la transición ya es inevitable y económicamente superior.

Aquí tienes el porqué del "Sí":

- Ya son más baratas: En muchas regiones, instalar almacenamiento de

…   » ver todo el comentario
2 K 33
heffeque #7 heffeque *
#1 #2 #3 Pues Betteridge se ha equivocado.

#5 Añadir que menciona el caso del apagón en la península ibérica, y que precisamente haber tenido baterías e inversores grid-forming podrían haber evitado el apagón.

Teniendo en cuenta la cantidad de sol y viento que hay en España, no sé qué hacemos que no metemos baterías de sodio e inversores grid-forming hasta en la sopa, para poder meter de manera segura más solar (especialmente agrovoltaica) y más eólica, y terminar pagando muchísimo menos por la electricidad.
0 K 12
EldelaPepi #6 EldelaPepi *
Es el penúltimo.
El último será cuando se deje de sobornar a los políticos por parte de las petroleras y los fabricantes de coches con motor de combustión.
0 K 9
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
No. Siguiente pregunta.
0 K 7
#3 diablos_maiq *
#2 ¿eres tú Betteridge?
0 K 10

menéame