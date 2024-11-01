China está devorando todos los sectores tecnológicos: lo sorprendente es que también está haciendo buen vino

En el 2020, China fue el sexto productor de vino a nivel mundial. Tras unos años de auge, el país asiático empezó a codearse con nombres como Italia, Francia o España. Desde entonces, por motivos sociales y económicos, empezó un declive que aún no ha tocado fondo, pero el país tiene un área cuatro veces más grande que París en la que produce vino. Y no un vino cualquiera.