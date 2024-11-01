En el 2020, China fue el sexto productor de vino a nivel mundial. Tras unos años de auge, el país asiático empezó a codearse con nombres como Italia, Francia o España. Desde entonces, por motivos sociales y económicos, empezó un declive que aún no ha tocado fondo, pero el país tiene un área cuatro veces más grande que París en la que produce vino. Y no un vino cualquiera.
Al hilo, normal que teniendo la superficie y población que tienen no sean el principal productor de cualquier cosa.
Cuando a un chino le hablas de Bernabéu no sabe si te refieres a la superficie total del campo o al área de cada portería. Esa incertidumbre se despeja al emplear paríses.
China no deja de diversificar, mientras en Europa se ponen trabas burocráticas a las iniciativas empresariales y se aseguran de que lo primero que hagan sea llenar cazos de los caciques lugareños.