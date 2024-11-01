edición general
China está devorando todos los sectores tecnológicos: lo sorprendente es que también está haciendo buen vino

En el 2020, China fue el sexto productor de vino a nivel mundial. Tras unos años de auge, el país asiático empezó a codearse con nombres como Italia, Francia o España. Desde entonces, por motivos sociales y económicos, empezó un declive que aún no ha tocado fondo, pero el país tiene un área cuatro veces más grande que París en la que produce vino. Y no un vino cualquiera.

Asimismov #2 Asimismov *
Ya beréis cuando empiece con el aceite de oliva, serán 4 provincias de Jaén.
1 K 23
smilo #3 smilo
#2 mis ojosssss :ffu:
2 K 34
Asimismov #8 Asimismov
#5 #3 perdón.
0 K 12
smilo #9 smilo
#8 entiendo que es fallo al teclear con el móvil :-D
0 K 11
reivaj01 #5 reivaj01
#2 Yo ya lo estoy biendo.
2 K 41
#10 Pitchford
Pues a ver si consiguen mejorar a buen precio los vinos sin alcohol, que los de aquí no valen para nada o son caros. Y que los vendan en botellines por favor, que no se conservan bien una vez abiertos.
0 K 18
#6 Jarod_mc
xatakamierda
1 K 17
angeloso #1 angeloso *
Cuatro Paríses de vino. Estupenda medida totalmente útil.

Al hilo, normal que teniendo la superficie y población que tienen no sean el principal productor de cualquier cosa.
0 K 10
reivaj01 #4 reivaj01
#1 Nosotros, en Europa, estamos acostumbrados a medir áreas en Bernabéus pero en China es más habitual utilizar el París para medir superficies.
Cuando a un chino le hablas de Bernabéu no sabe si te refieres a la superficie total del campo o al área de cada portería. Esa incertidumbre se despeja al emplear paríses.
0 K 13
#7 jaramero
Sorprendente? A estas alturas cualquiera con pasta puede hacer un buen vino.

China no deja de diversificar, mientras en Europa se ponen trabas burocráticas a las iniciativas empresariales y se aseguran de que lo primero que hagan sea llenar cazos de los caciques lugareños.
0 K 7

