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China encuentra millones de toneladas de tierras raras clave para los coches eléctricos

China encuentra millones de toneladas de tierras raras clave para los coches eléctricos

A China le ha tocado la lotería con la confirmación del hallazgo de importantes reservas de minerales estratégicos en el suroeste del país, reforzando su posición en sectores clave como la tecnología, la energía y, por supuesto, los coches eléctricos. El anuncio llega desde Pekín, que ha detallado descubrimientos relevantes en la provincia de Sichuan. En concreto, en la mina de Maoniuping, situada en el condado de Mianning, se han identificado 9,7 millones de toneladas de óxidos de tierras raras...

| etiquetas: china , tierras raras
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Vaya... Ha tocado en un país TBTD.

Too Big to Democratice.
7 K 99
karaskos #7 karaskos
#2 Una guerra de Usa contra China es, literalmente, una guerra Usa contra China-Rusia, y su fin como primera potencia y posiblemente, como país unido.
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#8 Albarkas
#2 Con esos no hay cojones
0 K 16
Aokromes #11 Aokromes
#2 en todo caso TDTD (to dangerous to democratice).
1 K 24
#1 Almirantecaraculo
Qué suerte!, a los pobres americanos siempre les aparecen en otro países y tienen que montar guerras o golpes de estado...
4 K 44
#3 sliana
Es la segunda vez que le toca.
2 K 29
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#3 Como a Fabra
1 K 20
#6 Zamarro
#3 Es lo que tiene el hacer prospecciones e invetir en busqueda de materiales y elementos, en vez de ir tirando miles de millones en forma de explosivos a otros paises xD
0 K 9
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Así que el país lider en extracción y procesamiento de tierras raras "ha tenido la suerte" de encontrar tierras raras. A ver si luego dicen en otro sitio que Shell o British Petroleum han tenido la suerte de encontrar un yacimiento de petróleo.

Menuda mierda de periodismo.
0 K 17
#5 BloodStar
¿Otra vez?
Qué las tierras raras no son tan raras. Lo que tiene China es toda la infraestructura y la industria para procesarlas.
Y hasta ahora tenían el monopolio, nadie quería ese tipo de industria tan contaminante en su país. Además de que es imposible crear eso en un país como EEUU o en Europa y ser competitivo en precio. Porque aquí no hay barra libre de contaminar y de seguridad.

Ahora que lo convierten en un arma, la industria en otros países ya es rentable. Y ya se está escalando.

finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/three-companies-rebuilding-a
www.bbc.com/news/articles/cm2zp6m4gy7o
1 K 15
hakcer_dislexico #10 hakcer_dislexico *
China ha logrado montar un reactor de fusion basado en grafeno que rompe todas las leyes de la termodinamica y encima es mas barato que una pila AA del Lidl con combustible infinito y que viaja en el tiempo sin emitir nada de CO2.

No, es mentira, pero empiezo a estar hasta los cojones de tanta publicidad de palo china ...

Chineame
1 K 14
#9 pontew74 *
Es un tema muy manido, "Raro" no siempre significa escaso, ésta es una denominación histórica del siglo XIX, porque en aquel momento existía una dificultad técnica y económica para su extracción. El neodimio (la tierra rara más famosa) es más abundante que el plomo y el cerio es más abundante que el cobre, pero no se encuentra concentrado, siempre está mezclado con otros lantánidos y minerales, por lo que su aislamiento es más caro y complejo. Podríamos argüir que el cobre no es un elemento muy abundante, pero nunca lo catalogamos de tierra rara; ni siquiera al helio que es escasísimo en la tierra, casi 500 veces menos abundante que el neodimio.
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menéame