China encuentra millones de toneladas de tierras raras clave para los coches eléctricos

A China le ha tocado la lotería con la confirmación del hallazgo de importantes reservas de minerales estratégicos en el suroeste del país, reforzando su posición en sectores clave como la tecnología, la energía y, por supuesto, los coches eléctricos. El anuncio llega desde Pekín, que ha detallado descubrimientos relevantes en la provincia de Sichuan. En concreto, en la mina de Maoniuping, situada en el condado de Mianning, se han identificado 9,7 millones de toneladas de óxidos de tierras raras...
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Too Big to Democratice.
Menuda mierda de periodismo.
Qué las tierras raras no son tan raras. Lo que tiene China es toda la infraestructura y la industria para procesarlas.
Y hasta ahora tenían el monopolio, nadie quería ese tipo de industria tan contaminante en su país. Además de que es imposible crear eso en un país como EEUU o en Europa y ser competitivo en precio. Porque aquí no hay barra libre de contaminar y de seguridad.
Ahora que lo convierten en un arma, la industria en otros países ya es rentable. Y ya se está escalando.
finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/three-companies-rebuilding-a
www.bbc.com/news/articles/cm2zp6m4gy7o
No, es mentira, pero empiezo a estar hasta los cojones de tanta publicidad de palo china ...
Chineame