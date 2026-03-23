China encuentra millones de toneladas de tierras raras clave para los coches eléctricos

A China le ha tocado la lotería con la confirmación del hallazgo de importantes reservas de minerales estratégicos en el suroeste del país, reforzando su posición en sectores clave como la tecnología, la energía y, por supuesto, los coches eléctricos. El anuncio llega desde Pekín, que ha detallado descubrimientos relevantes en la provincia de Sichuan. En concreto, en la mina de Maoniuping, situada en el condado de Mianning, se han identificado 9,7 millones de toneladas de óxidos de tierras raras...