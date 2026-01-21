China: Detienen a dos hombres por unas publicaciones sobre “pandas gays” [ENG]

Dos chinos de 29 y 33 años están acusados de publicar una imagen modificada con IA que simulaba ser una noticia con el titular: “Chengdu: Dos pandas gigantes machos se aparean con éxito por primera vez”.La policía afirmó que la publicación tuvo un "impacto social adverso". Las autoridades lo califican como una medida enérgica contra los intentos de "vincular maliciosamente" la homosexualidad con ciertas ciudades chinas. Las detenciones coinciden con otros incidentes recientes que sugieren una campaña contra el contenido LGBTQ+
| etiquetas: china , chengdu , pandas , gays , homosexuales
