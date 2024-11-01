edición general
9 meneos
10 clics

China censura aplicaciones de citas homosexuales

Autoridades chinas ordenaron eliminar Blued y Finka, dos populares aplicaciones de citas para homosexuales de las tiendas móviles del país, confirmó Apple.

| etiquetas: china , aplicaciones , homosexuales
9 0 0 K 111 tecnología
8 comentarios
9 0 0 K 111 tecnología
#1 pensacola
China para los chinos... y muy chinos
1 K 33
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Pasará como en Rusia, que allí no hay maricones de esos.
0 K 13
#2 Quillotro
Lo sorprendente no es que las eliminen. Es que llegaran a publicarse...
0 K 11
#6 Borgiano
Otro éxito del comunismo.
1 K 11
#8 kaos_subversivo
#6 entonces, que en Irán, las relaciones homosexuales pueden castigarse con la pena de muerte, se puede calificar de otro exito del capitalismo?
0 K 10
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Las dictaduras tienen estas cosas.
1 K 10
#7 Tailgunner
Y qué opina la chinoesfera meneante de esto? Sobre todo esos que van de izquierda... ni están ni se les espera, verdad?
1 K 10
meroespectador #3 meroespectador *
Glindl...
0 K 7

menéame