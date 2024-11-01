China anuncia aranceles de hasta el 19,8% al cerdo europeo durante cinco años

El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes que, tras la investigación por competencia desleal que inició en 2024, aplicará aranceles de hasta un 19,8% al cerdo proveniente de la Unión Europea (UE) en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.
¿En serio un país que fabrica microprocesadores, que ha mandado sondas a fotografiar en alta resolución la cara oculta de la Luna usando 100% su propia tecnología, tiene que traerse los embutidos de cerdo de Europa?
El sinsentido. Y luego a llorar que el Ford Fiesta de Supercinexin echa mucho humo, qué señor tan desalmado y egoísta. ¡Cómprese usted un SUV eléctrico, que va a destrozar el planeta!
En cualquier caso, excelente noticia.
China tiene un consumo de carne muy elevado y les renta comprar parte de la producción antes de crear más macrogranjas.
"Para las firmas que colaboraron con la investigación, entre las que destacan varias españolas como El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel o Friselva, la tarifa será del 9,8 %."
En estas situaciones tengo el corazón partido por un lado quiero mi coche eléctrico chino barato y molon ya, por otro lado si algo tengo claro es que cuando dejemos de pagar los impuestos del carburante nos van a cobrar por km recorrido a sí que lo suyo será un híbrido enchufable europeo y también me jode que toda la tecnología sea China y que Europa pierda competitividad, y los cerdos… ¿Que pasa con los… » ver todo el comentario
El enemigo de la unión europea es la desaunion y la falta de responsabilidad hacia sus ciudadanos en común.
Mandan los lobbys y una potencia extranjera que no hace falta nombrar pues no está en nuestra masa continental y va en contra de nuestros intereses.