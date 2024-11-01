edición general
China anuncia aranceles de hasta el 19,8% al cerdo europeo durante cinco años

El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes que, tras la investigación por competencia desleal que inició en 2024, aplicará aranceles de hasta un 19,8% al cerdo proveniente de la Unión Europea (UE) en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.

Supercinexin #3 Supercinexin
¿Los chinos no saben criar cerdos? ¿No saben curar jamones, ni hacer chorizos ni salchichas Frankfurt ni saucisson?

¿En serio un país que fabrica microprocesadores, que ha mandado sondas a fotografiar en alta resolución la cara oculta de la Luna usando 100% su propia tecnología, tiene que traerse los embutidos de cerdo de Europa?

El sinsentido. Y luego a llorar que el Ford Fiesta de Supercinexin echa mucho humo, qué señor tan desalmado y egoísta. ¡Cómprese usted un SUV eléctrico, que va a destrozar el planeta!

En cualquier caso, excelente noticia.
Suigetsu #13 Suigetsu
#3 La producción de carne de cerdo tiene un impacto ambiental muy grande, hace falta mucha agua además del pienso. Por no hablar de los purines.
China tiene un consumo de carne muy elevado y les renta comprar parte de la producción antes de crear más macrogranjas.
JackNorte #1 JackNorte
"Según el anuncio que hizo el Ministerio de Comercio chino en su página web, los aranceles irán desde el 4,9% aplicado únicamente a la española Litera Meat, una de las firmas tomadas como muestra en las pesquisas, hasta el mencionado 19,8%, que se impondrá a las compañías que no colaboraron y también a la holandesa Vion."
"Para las firmas que colaboraron con la investigación, entre las que destacan varias españolas como El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel o Friselva, la tarifa será del 9,8 %."
JackNorte #9 JackNorte *
#8 Si he estado mirando para comprobar pero no habia datos especificos, que en este articulo si. Por eso lo deje. Aparte explica porque las variaciones de diferentes aranceles debido a la colaboracion o no en la investigacion.
teneram #10 teneram
#9 Tienes razón, aporta más. Ya no puedo deshacer el voto dupe, lo siento.
JackNorte #11 JackNorte
#10 Ya bueno , la informacion esta que es lo que valoro :-) no te preocupes por el voto , yo tambien pense en autodescartar cuando recibi el primer negativo , pero siempre se agradece que se miren duplicados, pero aun somos humanos.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Ya veo la mentalidad del empresario patrio ... si al chino se la vendo un 10% más caro ¿por qué no hago lo mismo en España?
sorrillo #2 sorrillo
Aranceles vale, pero desde el respeto ...
MIrahigos #5 MIrahigos
Ya lo exportaremos a Oriente Medio y el norte de África, a si que tranquilos, o a Rusia.

En estas situaciones tengo el corazón partido por un lado quiero mi coche eléctrico chino barato y molon ya, por otro lado si algo tengo claro es que cuando dejemos de pagar los impuestos del carburante nos van a cobrar por km recorrido a sí que lo suyo será un híbrido enchufable europeo y también me jode que toda la tecnología sea China y que Europa pierda competitividad, y los cerdos… ¿Que pasa con los…   » ver todo el comentario
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#5 ya exportaremos cerdo a los países musulmanes de oriente medio y el norte de África, un plan sin fisuras.
Spirito #7 Spirito
Vaya, vaya con Putin y sus aranceles... :popcorn:
#4 lluissubi *
Como europeo, estoy decepcionado con la política llevado a cabo... Que es la no política.
El enemigo de la unión europea es la desaunion y la falta de responsabilidad hacia sus ciudadanos en común.
Mandan los lobbys y una potencia extranjera que no hace falta nombrar pues no está en nuestra masa continental y va en contra de nuestros intereses.
