Chile rechazó legalizar a la Iglesia Templo de Satán

El Ministerio de Justicia negó el registro puesto que contemplaba rituales sexuales

| etiquetas: chile , templo de satan , ritos sexuales , prohibido
11 comentarios
#7 Robe7064
Esta no es la misma iglesia del Templo Satánico que tantas cosas buenas ha hecho en EEUU. Estos deben ser payasos que reverencian más o menos en serio a Lucifer.
2 K 39
#9 alfinal
#7 Esto me recuerda a la pugna entre el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular. Ahora sales tú diciendo que el Lucifer auténtico es este y no el otro.
1 K 21
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En el 2024 pusiste un tema parecido a este sobre la misma "iglesia"
0 K 20
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 ¿Dispone ud. de un minuto para hablar sobre nuestro amo y señor Satán?
0 K 12
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 De esas chorradas no opino ni dispongo de tiempo de adoradores de mamamrrachos
0 K 20
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#3 Que pasé ud. un buen día.
0 K 12
Gry #8 Gry
Hora de buscar "rituales sexuales" en la Biblia y en el Corán para que sigan la misma suerte. :troll:
0 K 18
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Si no te follas una paloma o un niño, nanai.
1 K 17
ur_quan_master #10 ur_quan_master
La Iglesia Católica también tiene rituales sexuales y no por eso se prohibe
0 K 12
#6 Sariel
Hay que alegalizar todas las religiones. Con la prostitución nos va bien :-P
0 K 9
#11 Zamarro
Es una "iglesia" atea, que promueve la ciencia, que usa el nombre "Satan", para llamar la atencion, y poder desenmascarar las leyes hipocritas que solo benefician a la religion cristiana en USA en contra de la ciencia en las escuelas.
0 K 7

