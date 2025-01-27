·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10974
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
4610
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4148
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4369
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
3788
clics
Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
más votadas
511
Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu
390
Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump
324
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
453
Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"
264
Canadá da impulso a sus relaciones con China para emanciparse de Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
7
clics
Chile rechazó legalizar a la Iglesia Templo de Satán
El Ministerio de Justicia negó el registro puesto que contemplaba rituales sexuales
|
etiquetas
:
chile
,
templo de satan
,
ritos sexuales
,
prohibido
7
0
0
K
109
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
0
K
109
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Robe7064
Esta no es la misma iglesia del Templo Satánico que tantas cosas buenas ha hecho en EEUU. Estos deben ser payasos que reverencian más o menos en serio a Lucifer.
2
K
39
#9
alfinal
#7
Esto me recuerda a la pugna entre el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular. Ahora sales tú diciendo que el Lucifer auténtico es este y no el otro.
1
K
21
#1
Antipalancas21
En el 2024 pusiste un tema parecido a este sobre la misma "iglesia"
0
K
20
#2
Jointhouse_Blues
#1
¿Dispone ud. de un minuto para hablar sobre nuestro amo y señor Satán?
0
K
12
#3
Antipalancas21
#2
De esas chorradas no opino ni dispongo de tiempo de adoradores de mamamrrachos
0
K
20
#5
Jointhouse_Blues
#3
Que pasé ud. un buen día.
0
K
12
#8
Gry
Hora de buscar "rituales sexuales" en la Biblia y en el Corán para que sigan la misma suerte.
0
K
18
#4
mis_cojones_en_bata
Si no te follas una paloma o un niño, nanai.
1
K
17
#10
ur_quan_master
La Iglesia Católica también tiene rituales sexuales y no por eso se prohibe
0
K
12
#6
Sariel
Hay que alegalizar todas las religiones. Con la prostitución nos va bien
0
K
9
#11
Zamarro
Es una "iglesia" atea, que promueve la ciencia, que usa el nombre "Satan", para llamar la atencion, y poder desenmascarar las leyes hipocritas que solo benefician a la religion cristiana en USA en contra de la ciencia en las escuelas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente