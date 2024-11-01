edición general
Chequia: Cuando el comunismo volvió a ser ilegal

Ser comunista en Chequia puede convertirte en un delincuente, con una pena de prisión de hasta cinco años. Con una reciente enmienda el Estado ha plasmado la «igualdad» entre el comunismo y el nazismo en un lenguaje que realmente importa: el castigo. El argumento de venta es familiar y claro: dos «totalitarismos», dos males simétricos, por tanto, dos prohibiciones simétricas. Pero la simetría es política, no análisis, y una vez que se codifica como ley, deja de ser un debate sobre la historia y se convierte en una herramienta para gobernar.

2 comentarios
#1 surco *
Yo no soy partidario de ilegalidad ninguna ideologia ( otra cosa son las acciones concretas de determinados grupos o partidos) , pero supongo que cada cual es hijo de su historia. El comunismo está prohibido o sancionado de una forma u otra en Letonia, Lituania, Estonia, Chequia, Polonia....es extraparlamentario en el resto de países antiguamente satélites y en otros como los acabados en istan , el recuerdo que guardan de la URSS es más o menos como el que guardamos aquí de Franco o peor.
No juzgo. Son ellos los que mejor saben y pueden juzgar lo que han vivido
#2 pozz
En España vivimos el franquismo, y se intenta ilegalizar... es logico lo de Chequia, vivieron el comunismo durante decadas, y lo han criminalizado.
