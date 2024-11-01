Chequia: Cuando el comunismo volvió a ser ilegal

Ser comunista en Chequia puede convertirte en un delincuente, con una pena de prisión de hasta cinco años. Con una reciente enmienda el Estado ha plasmado la «igualdad» entre el comunismo y el nazismo en un lenguaje que realmente importa: el castigo. El argumento de venta es familiar y claro: dos «totalitarismos», dos males simétricos, por tanto, dos prohibiciones simétricas. Pero la simetría es política, no análisis, y una vez que se codifica como ley, deja de ser un debate sobre la historia y se convierte en una herramienta para gobernar.