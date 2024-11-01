edición general
Charlie Hebdo: Alí Jameneí 1939 - 2026  

Portada del número 1754 del semanario Charlie Hebdo.

Supercinexin
El mal gusto de siempre de los gilipollas éstos. El insulto y el desprecio hacia la vida como humor. En fin...
Don_Pixote
la gente que trabaja en esa oficina tiene los huevos y ovarios bien gordos
Troll_hunter
#4 más bien de cordorniz. Cuánta hipocresia.
Don_Pixote
#_3 :-D esto te jode pero llamar carapolla al otro no
Findeton
Un clérigo que mandaba ahorcar a homosexuales ha muerto. No me da mucha pena él. Las víctimas inocentes de la guerra si. Toda guerra es inmoral.
