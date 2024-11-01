·
Charlie Hebdo: Alí Jameneí 1939 - 2026
Portada del número 1754 del semanario Charlie Hebdo.
etiquetas
:
charlie hebdo
,
alí jameneí
,
irán
#1
Mangione
8
K
113
#3
Supercinexin
El mal gusto de siempre de los gilipollas éstos. El insulto y el desprecio hacia la vida como humor. En fin...
1
K
38
#4
Don_Pixote
la gente que trabaja en esa oficina tiene los huevos y ovarios bien gordos
1
K
28
#6
Troll_hunter
#4
más bien de cordorniz. Cuánta hipocresia.
0
K
11
#5
Don_Pixote
#_3
esto te jode pero llamar carapolla al otro no
0
K
8
#2
Findeton
*
Un clérigo que mandaba ahorcar a homosexuales ha muerto. No me da mucha pena él. Las víctimas inocentes de la guerra si. Toda guerra es inmoral.
1
K
-8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
