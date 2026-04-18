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Changan pone a España en el mapa para su primera fábrica europea

Changan pone a España en el mapa para su primera fábrica europea

Changan, uno de los mayores fabricantes chinos, estudia instalar en España su primera fábrica en Europa. El país gana atractivo por su bajo coste energético, su ecosistema industrial y su buena relación con China. Aragón, con proyectos como la gigafactoría de CATL y Stellantis, es una de las ubicaciones mejor posicionadas. España compite con otros países mientras varias marcas chinas —como BYD, SAIC, GWM o Chery— también valoran producir aquí. La llegada de Changan reforzaría el papel de España como centro europeo del coche eléctrico.

| etiquetas: changan , españa , fabrica , coche electrico
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