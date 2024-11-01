El gigante chino Changan considera a España para instalar su fábrica de coches en Europa

El fabricante chino Chongqing Changan Automobile estudia instalar una planta en España, con Aragón como principal opción, reforzando el polo automovilístico regional. La compañía ya ha lanzado modelos eléctricos y planea ampliar su oferta en el país. Esta posible inversión se suma a la llegada de otros fabricantes y empresas asiáticas, atraídos por la red industrial española, sus costes competitivos y la posibilidad de evitar aranceles europeos a vehículos importados desde China.