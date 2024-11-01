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El gigante chino Changan considera a España para instalar su fábrica de coches en Europa

El gigante chino Changan considera a España para instalar su fábrica de coches en Europa

El fabricante chino Chongqing Changan Automobile estudia instalar una planta en España, con Aragón como principal opción, reforzando el polo automovilístico regional. La compañía ya ha lanzado modelos eléctricos y planea ampliar su oferta en el país. Esta posible inversión se suma a la llegada de otros fabricantes y empresas asiáticas, atraídos por la red industrial española, sus costes competitivos y la posibilidad de evitar aranceles europeos a vehículos importados desde China.

| etiquetas: changan , españa , fábrica , coche , eléctrico
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7 comentarios
17 2 0 K 235 actualidad
#2 Pitchford
Vamos a fabricar más coches que nunca, con la energía eléctrica barata, en cuanto reforcemos adecuadamente las redes eléctricas. De empleos ya veremos como andan, pero seguro que se aprovecharán de la industria auxiliar local, para cumplir normas de participación europea en el producto final.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Espero que luego la rieguen.
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Connect #5 Connect
La de marcas chinas que dicen que vienen, y luego nada. Al final la única fue Jaecoo y porque un grupo español renació la marca EBRO. Pero por el camino la misma OMODA (dueña de Jaecoo) dijo que iba a venir.

BYD el año pasado por ejemplo estuvo mareando la perdiz, y al final se ha decidido por Hungría y Turquía.
Leapmotor también quería meterse en Zaragoza, y desapareció como una hoja en pleno cierzo aragonés.
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#6 abogado_del_diablo
#5 Leapmotor va a empezar a fabricar el B10 este año en Figueruelas, y esperan hacer tres modelos más.
Y al lado estará la fábrica de baterías de CATL.
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josde #4 josde
Eso que vengan a España los fabricantes chinos, de algo tiene que valer la visita de Pedro a su país.
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#7 okeil
Creo recordar que Page anunción la instalación de la fábrica de changang en Azuqueca hace ya ...
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#3 Cualicuatrototem
María Corina Machado Parisca considera a Madrid para una inmobiliaria que surta de viviendas de lujos y para especular a los pobres ricos venezolanos demócratas.
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menéame