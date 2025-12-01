edición general
Cerdán cobró una comisión de 100.000 euros por la demolición de la Universidad Laboral de Zaragoza

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cobró una comisión de 100.000 euros por la demolición de la Universidad Laboral de Zaragoza, según se desprende del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga a la mano derecha de Sánchez por presuntas comisiones ilegales.la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estima por ahora que Acciona pagó 6,7 millones de euros a Santos Cerdán en concepto de presuntas comisiones ilegales, entre ellas, la que atañe a una mercantil...

| etiquetas: corrupción , cerdan , psoe , universidad laboral , zaragoza
18 comentarios
Comentarios destacados:    
Kmisetas #1 Kmisetas
Vamos, que ahora nos quieren vender que Cerdán iba por libre… como si la mano derecha de un presidente moviera 6,7 millones en comisiones sin que en Moncloa oliera a billete caliente. Y encima pretenden que traguemos diciendo que nadie sabía nada. Imposible. Nos toman por idiotas y ni disimulan: medio partido enredado en mordidas y Sánchez poniendo cara de “uy, qué sorpresa”.
Olepoint #3 Olepoint *
#1 Cuando encontremos un cuaderno manuscrito con una anotación tipo "Pedro Z punto" hablamos.

Ya sabemos cómo se las gasta la judicatura conservadora de nuestro país.

www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-supremo-archiva-querell
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 ¿Si la anotación se hace a posterior en una copia también vale?
Wachoski #6 Wachoski
#1 si se confirma,... Efectivamente, no habrá quien se lo crea.
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#12 Y me costo un strike tambien
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#12 Ya lo veras, trol
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#10 Mi subconsciente no es ese de votar e esos personajes, de hecho le he reportado por insultos directos.
#12 patriota_de_pandereta *
#11 ¿Insultos a quién? xD xD

¿Te reportaste a ti mismo en su día?

www.meneame.net/search?u=Antipalancas21&w=comments&q=ratas

xD xD
#13 Borgiano
¿Ya han desmantelado toda la banda del peugeot o todavía queda alguno en busca y captura?
#16 Abril_2025 *
Según publica 'El Confidencial' este lunes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estima por ahora que Acciona pagó 6,7 millones de euros a Santos Cerdán en concepto de presuntas comisiones ilegales, entre ellas, las que atañen a la mercantil Servinabar 2000 SL, de la que era socio el exsecretario socialista desde 2016. Según se ha conocido ahora, esta misma mercantil habría recibido más de 100.000 euros por una intermediación en un proyecto encargado a Acciona para

…   » ver todo el comentario
#2 patriota_de_pandereta
Rápido, ratas!!, venga corriendo a censurar, que no llegue a portada!! metan alguna noticia de Franco o del fascismo para disimular!
Wachoski #4 Wachoski
#2 la pera... Insulto preventivo!!!
Sinfonico #7 Sinfonico *
#2 Ya llorando de mañana...rozando el patetismo desde las 9 xD
Y con una cuenta creada ayer, como buen troll
Si algún @admin puede bloquear a estos que solo vienen a molestar e insultar se agradecería y si se subiera el nivel de karma para poder comentar tampoco estaría mal, para evitar que se creen cuentas todos los días.
#9 Leon_Bocanegra
#7 está así desde su primer comentario en menéame.  media
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
Despues del exito que ha tenido la mini concentración de Feijoo y su troupe de corruptos, el facherio tiene que sacar cosas a ver si se les levanta la moral que la tienen por debajo de los sótanos del templo de Debot, ya ni pagando viajes y bocatas los seguidores del PP van a esas manifestaciones, ni tampoco Mazon, Miras ni Moreno acudieron.
He cometido una equivocacion y le he votado positivo a #2 el dedo del raton. :wall:
#10 patriota_de_pandereta
#8 Te pudo el subconsciente
Desideratum #15 Desideratum
#2 Una rata multicuentas hablando de ratas. xD xD xD xD
