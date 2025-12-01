El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cobró una comisión de 100.000 euros por la demolición de la Universidad Laboral de Zaragoza, según se desprende del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga a la mano derecha de Sánchez por presuntas comisiones ilegales.la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estima por ahora que Acciona pagó 6,7 millones de euros a Santos Cerdán en concepto de presuntas comisiones ilegales, entre ellas, la que atañe a una mercantil...
| etiquetas: corrupción , cerdan , psoe , universidad laboral , zaragoza
Ya sabemos cómo se las gasta la judicatura conservadora de nuestro país.
www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-supremo-archiva-querell
¿Te reportaste a ti mismo en su día?
www.meneame.net/search?u=Antipalancas21&w=comments&q=ratas
… » ver todo el comentario
Y con una cuenta creada ayer, como buen troll
Si algún @admin puede bloquear a estos que solo vienen a molestar e insultar se agradecería y si se subiera el nivel de karma para poder comentar tampoco estaría mal, para evitar que se creen cuentas todos los días.
He cometido una equivocacion y le he votado positivo a #2 el dedo del raton.