El CEO de Palantir confirma que su IA está diseñada para interferir con el poder demócrata [EN]

El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, cree que su tecnología de IA disminuirá el poder de los votantes con alto nivel educativo, a menudo mujeres, que votan mayoritariamente por el Partido Demócrata, al tiempo que aumentará el de los hombres de clase trabajadora. "Esta tecnología afecta a los votantes con formación en humanidades —en su mayoría demócratas— y reduce su poder económico. Y aumenta el poder económico de los votantes de clase trabajadora con formación profesional, a menudo hombres", declaró Karp en una entrevista con CNBC.
| etiquetas: palantir , alex karp , ia , pentágono
De hecho están pensadas para dominarlos a todos y atarlos en las tinieblas, señor CEO completamente prescindible en el planeta tierra.
En serio, esto cada vez se parece más a Idiocracy pero sin puta gracia...
Un plan sin fisuras.
Pero poner todas la cartas a la vista no parece una buena jugada.
Venga Peter ahora repítelo sin reírte...