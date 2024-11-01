edición general
21 meneos
26 clics

El CEO de Palantir confirma que su IA está diseñada para interferir con el poder demócrata [EN]

El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, cree que su tecnología de IA disminuirá el poder de los votantes con alto nivel educativo, a menudo mujeres, que votan mayoritariamente por el Partido Demócrata, al tiempo que aumentará el de los hombres de clase trabajadora. "Esta tecnología afecta a los votantes con formación en humanidades —en su mayoría demócratas— y reduce su poder económico. Y aumenta el poder económico de los votantes de clase trabajadora con formación profesional, a menudo hombres", declaró Karp en una entrevista con CNBC.

| etiquetas: palantir , alex karp , ia , pentágono
17 4 0 K 275 actualidad
4 comentarios
17 4 0 K 275 actualidad
#1 Dav3n *
Para sorpresa de nadie... ¬¬

De hecho están pensadas para dominarlos a todos y atarlos en las tinieblas, señor CEO completamente prescindible en el planeta tierra.

En serio, esto cada vez se parece más a Idiocracy pero sin puta gracia... :palm:
2 K 49
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Disminuir el poder (sea lo que sea eso) de la gente formada y darle más poder a gente poco formada.

Un plan sin fisuras.
1 K 31
Kasterot #3 Kasterot
Para ser tan listo, quizá es más de lo que aparenta o quizá tiene un producto cojonudo
Pero poner todas la cartas a la vista no parece una buena jugada.
0 K 13
#4 sarri
Y aumenta el poder económico de los votantes de clase trabajadora con formación profesional, a menudo hombres

Venga Peter ahora repítelo sin reírte...
0 K 13

menéame