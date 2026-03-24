EL CEO de NVIDIA defiende DLSS 5: «A mí tampoco me gusta la IA basura»

El CEO de NVIDIA ha concedido una entrevista donde habla, entre otras muchas cosas, de DLSS 5, la próxima generación de la popular tecnología Super Resolution que hará uso de IA generativa para mejorar las escenas del juego con iluminación fotorrealista.

Aunque DLSS 5 promete ser un antes y un después en el renderizado gráfico en videojuegos, su anuncio con imágenes de algunos juegos no estuvo exento de críticas ante lo que algunos entendieron como «un simple filtro de IA de baja calidad».