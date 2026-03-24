EL CEO de NVIDIA defiende DLSS 5: «A mí tampoco me gusta la IA basura»

El CEO de NVIDIA ha concedido una entrevista donde habla, entre otras muchas cosas, de DLSS 5, la próxima generación de la popular tecnología Super Resolution que hará uso de IA generativa para mejorar las escenas del juego con iluminación fotorrealista.
Aunque DLSS 5 promete ser un antes y un después en el renderizado gráfico en videojuegos, su anuncio con imágenes de algunos juegos no estuvo exento de críticas ante lo que algunos entendieron como «un simple filtro de IA de baja calidad».
| etiquetas: dlss 5 , ia , nvidia , ia basura
A ver si te crees que se ha liado la que se ha liado por meterle un filtro HDR que, por cierto, ya teníamos con cualquier RTX anterior.
Yo espero que sea una tecnología que se pueda activar o desactivar en cada videojuego, no que se active globalmente para todo.
Porque la mejora de calidad es brutal.
Pero mucho... entiendo que los antiai digan que se ve peor, porque cualquier cosa que tenga IA lo tumban... aunque fuese un cuadro del mejor pintor del renacimiento, si le ponen una pegatina diciendo que es IA lo tumbarán por Slop-AI.
Ahora, decir en serio que las imagenes de Resident Evil no han mejorado la tira con el DSSL 5 es tener problemas de visión.
Lo siento si parezco brusco, pero llevo discutiendo del tema en reddit desde que salió el DSSL5 y me parece que se puede discutir de si los requisitos son muy costosos, que si quita la visión del artista, de que si son todos iguales... pero no de que mejora de forma sustancial la calidad de los gráficos.
Es lo que hacen los hackers de hoy en día... copiar y pegar