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EL CEO de NVIDIA defiende DLSS 5: «A mí tampoco me gusta la IA basura»

EL CEO de NVIDIA defiende DLSS 5: «A mí tampoco me gusta la IA basura»

El CEO de NVIDIA ha concedido una entrevista donde habla, entre otras muchas cosas, de DLSS 5, la próxima generación de la popular tecnología Super Resolution que hará uso de IA generativa para mejorar las escenas del juego con iluminación fotorrealista.
Aunque DLSS 5 promete ser un antes y un después en el renderizado gráfico en videojuegos, su anuncio con imágenes de algunos juegos no estuvo exento de críticas ante lo que algunos entendieron como «un simple filtro de IA de baja calidad».

| etiquetas: dlss 5 , ia , nvidia , ia basura
5 1 0 K 72 Inteligencia
7 comentarios
5 1 0 K 72 Inteligencia
Gry #1 Gry
"La mía es la buena" :-D
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Wintermutius #2 Wintermutius
Yo ahí solo veo HDR, no veo mejora de la imagen
2 K 26
#3 imaginateca
#2 No es así. Mírate cualquier video al respecto y verás que la cosa va bastante más allá de un simple HDR.
A ver si te crees que se ha liado la que se ha liado por meterle un filtro HDR que, por cierto, ya teníamos con cualquier RTX anterior.
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#6 Drazul
#2 lo que importa de esta IA es cómo funciona. Básicamente libera de gran carga a la GPU porque las luces las calcula la IA por una fracción del coste y sin añadir latencia. Pero al calcular las luces de forma externa y dinámica puede cambiar drásticamente el aspecto visual, y no siempre será a mejor, y desde luego será algo diferente a lo que el desarrollador quería.

Yo espero que sea una tecnología que se pueda activar o desactivar en cada videojuego, no que se active globalmente para todo.
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Robus #7 Robus
#2 Pues, con cariño, ponte gafas...

Porque la mejora de calidad es brutal.

Pero mucho... entiendo que los antiai digan que se ve peor, porque cualquier cosa que tenga IA lo tumban... aunque fuese un cuadro del mejor pintor del renacimiento, si le ponen una pegatina diciendo que es IA lo tumbarán por Slop-AI.

Ahora, decir en serio que las imagenes de Resident Evil no han mejorado la tira con el DSSL 5 es tener problemas de visión.

Lo siento si parezco brusco, pero llevo discutiendo del tema en reddit desde que salió el DSSL5 y me parece que se puede discutir de si los requisitos son muy costosos, que si quita la visión del artista, de que si son todos iguales... pero no de que mejora de forma sustancial la calidad de los gráficos.
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#4 imaginateca
#0: Tu enlace es una copia literal del artículo original que ellos mismos enlazan: www.muycomputer.com/2026/03/24/el-ceo-de-nvidia-defiende-dlss-5-a-mi-t
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ElCuñadoDelHacker #5 ElCuñadoDelHacker *
#4 Pues sip, un copia y pega...
Es lo que hacen los hackers de hoy en día... copiar y pegar :troll:
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menéame