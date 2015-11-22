·
22
meneos
57
clics
Centenares de personas se concentran frente al Tribunal Supremo en defensa de la inocencia del fiscal general
Los manifestantes ven en la decisión del Supremo una injusticia y denuncian una “maniobra política” en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
etiquetas:
tribunal supremo
fiscal general
sentencia
concentración
actualidad
#3
Me descojono de estos fanáticos que salen a la calle a manifestarse en favor de un delincuente condenado.
#1
ChatGPT
ostiás, ni uno que no cobre pensión. luego nos extrañamos de las cosas que pasan
6
K
63
#2
eaglesight1
#1
Lo mismo son los que se acuerdan como era vivir en una dictadura y creen que no hay que quedarse en casa,
9
K
84
#4
Katos
#2
50 años de democracia y no se que de franco.
Haztelo mirar
4
K
29
#16
estemenda
#4
A ese comentario le faltan alcances y le sobra paternalismo.
0
K
11
#8
Antipalancas21
#2
Lo mismo son los que saben que el PP heredero del asesino dictador, no solo roba, compra votos, engaña y hasta mata a sus propios votantes, ChatGTP otro como Aldama,son pura
2
K
24
#10
vicvic
Estómagos agradecidos del PSOE, militantes de este y unos cuantos usuarios de Meneame, seguro
¡No hay buambulancias para tanta lagrima!!
3
K
42
#11
valandildeandunie
#10
Pero si el único que está llorando aquí por gente usando su derecho de manifestación eres tú. Que lo escribes todo desde una celda acolchada donde te cambian el pañal a diario.
Lo mas gracioso de todo es que aparecerás aquí. O tú, o tú hermano.
www.camachoph.com/galeria/retrato1/2015-11-22-espan-istan-011-3
Pero me refiero a tu otro hermano, no a tu padre.
0
K
9
#3
pozz
Me descojono de estos fanáticos que salen a la calle a manifestarse en favor de un delincuente condenado.
6
K
41
#6
Pyrefox
#3
a ti que crees estar riéndote en casa, te mola más el otro delincuente, el que te sisó la pasta vía desfalco a hacienda… el que te dejaría sin atención médica cuando más falta te haga, el que vive en un duplex ático pagado “honestamente” con su posición de asistente técnico sanitario, ESE, ese si que se está riendo en su casa, pero no solo de esos, de ti también se ríe.
1
K
19
#7
pozz
#6
De momento no hay ninguna condena que acredite que sea un delincuente, solo una supuesta declaracion de un abogado, y si tuvieras un minimo de conocimiento de leyes sabrias que un abogado nunca puede declarar ninguna culpabilidad en nombre de un acusado, JAMAS DE LOS JAMASES, pero a los fanaticos os da todo completamente igual, vais con todo a repetir la mierda que os dicen en los panfletos de propaganda lacayos de la mafia que esta en la Moncloa, os tratan como a ilusos y encima os…
» ver todo el comentario
0
K
7
#24
Pyrefox
#7
no estoy defendiendo al fiscal necesariamente, estás perdido, lo que te he dicho es que pareces estar defendiendo a un tipo que ha defraudado a Hacienda. Móntate las historias que quieras. Si quieres pensar que todo lo que ves es normal y que esos jueces están haciendo su trabajo bien ya es cosa tuya. Allá cada cual con su tara.
0
K
7
#25
pozz
#24
Sigues insistiendo en el bulo, no hay una condena que acredite que ha defraudado a hacienda. Es curioso, no defiendes al fiscal, aunque apoyas sus trolas, pero si que acusas en falso a un ciudadano por que asi te lo dicta la propaganda lacaya del actual gobierno.
Como claramente desconoces como funciona la legislacion en España, te voy a dar un matiz que es muy probable que desconozcas, un abogado nunca puede confesar ningun delito ni penal ni fiscal ni de absolutamente nada en nombre de…
» ver todo el comentario
0
K
7
#12
--840733--
#3
Eres un maldito sionazi, es normal tu reacción.
Te conocemos bien, eres un fascista como esos jueces. Todos sabemos que
tus jueces quieren evitar que sea juzgado el perro y la perra.
1
K
0
#14
pozz
#12
De momento te reporto por insultos directos.
@eirene
@admin
Es irónico, un propagandista que defiende como un fanboy a un delincuente CONDENADO acusando de nada a nadie... ME DESCOJONO!!!
0
K
7
#5
gale
No he seguido de cerca el juicio, pero cuando salieron las primeras noticias sobre el caso, parecía claro que el fiscal general había filtrado datos.
1
K
21
#19
chavi
#5
Por qué?
0
K
12
#21
gale
#19
Porque es amigo, porque los datos filtrados estaban en manos de la Físcalía, y porque en cuanto aparecieron las acusaciones, decidió borrar todos los mensajes de su móvil. Si te acusan de haber enviado información que no deberías, parece sospechoso que lo primero que hagas es borrar todos los mensajes que has enviado.
Que igual no, pero parece.
0
K
10
#22
chavi
#21
Ya estaban antes en manos de periodistas como quedó acreditado en el juicio. El movil lo borraba se forma periódica. Es el fiscal general.
0
K
12
#9
kaos_subversivo
Marchena a la trena
1
K
19
#20
chavi
... por no haberlo borrado y que se filtraran luego datos que ahí había
0
K
12
#18
chavi
Me alegra que disfrutes viéndolo feliz disfrutar de lo que ha pagado con tu dinero.
Sarna con gusto, no pica.
0
K
12
#23
ur_quan_master
Los del Supremo no se van a enterar. Hoy estarán de excursión en Cuelgamuros
0
K
11
#13
Salfumanchupamelatonina
Cuan arrepentido debe de estar el fiscal general de haber borrado de su movil las pruebas de su inocencia.
0
K
6
#17
pozz
#13
Igual si no hubiera borrado su terminal, le cae una condena aun mas gorda con ingreso en prision incluido.
0
K
7
#15
--840733--
Ya se que me vuelven a silenciar pero siento antes de eso decirte a la cara la mala rata que eres, so nazi de M.
1
K
0
