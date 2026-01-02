edición general
¿Cenaron los Reyes angulas en Nochebuena?: las especulaciones reabren el debate sobre su extinción

¿Cenaron los Reyes angulas en Nochebuena?: las especulaciones reabren el debate sobre su extinción

Un artículo de El País insta a la Corona a desmarcarse del consumo de este manjar, símbolo de estatus, ante el peligro crítico de extinción de la especie

#1 Leon_Bocanegra
Y que opina José Manuel Soto de esto?
Pertinax #2 Pertinax
¿Aquí no aplica la Ley de Betteridge?
