Celia, española en EE. UU., sobre la visión hacia España: “Algunos piensan que somos un país subdesarrollado”  

Algunos estadounidenses, según cuenta, creen que se trata de un país poco desarrollado. “Piensan que seguimos teniendo cabras por las calles, que no tenemos aire acondicionado o que no contamos con industria ni buenos transportes”, explica. Una visión que, no se corresponde con la realidad y que ella asocia a falta de información. Otro tópico habitual es el relacionado con la siesta y el ocio. “Piensan que estamos siempre durmiendo la siesta y comiendo en terrazas”.

BastardWolf #2 BastardWolf *
Oye pues si esa percepción que tienen ayuda a que no quieran venir a España, ni tan mal
#14 wictor69
#2 si no vienen mejor pero lo de comer (beber) en terrazas y la siesta es calidad de vida
sotillo #15 sotillo
#2 Ya pero vienen por esto, para sentir la superioridad de un estadounidense por esos países pobres, cuando llegan a Barajas y ven desde el aire el aeropuerto y las autovías ya empiezan a darle vueltas la cosa, ya cuando bajan a recoger las maletas miran mucho los carteles, no les cuadra ¿ Dónde está la cabra? Y como tienen un aeropuerto que le da cien vueltas a cualquiera de Estados Unidos
Garbns #20 Garbns
#2 calla.. a ver si va a resultar que NPC tenía razón :troll:
Pertinax #3 Pertinax
Poder dormir la siesta y comer en terrazas son precisamente indicativos de países desarrollados.
#21 beltraneja
#3 Tener prisa es de pobres.
Un_señor_de_Cuenca #17 Un_señor_de_Cuenca
Nosotros pensamos lo mismo de ellos, sólo que en nuestro caso, tenemos razón.
bronco1890 #7 bronco1890
Pues lo mismo que aquí más de uno no sabe localizar a Honduras o Nicaragua en el mapa o se piensa que todos andan con el rifle en la Pick-up para practicar el tiro al negro.
#18 Nasser
#7 p7es ilustramos con ejemplos, porque en nuestra ignorancia no los conocemos.
bronco1890 #24 bronco1890
#18 He estado trabajando mucho tiempo por allá y jamás nadie me discriminó por mi origen o por mi acento, sólo encontré verdadera curiosidad e interés por conocer como era nuestra forma de vida.
Recuerdo a una amiga que se escandalizó porque siendo español no hubiese leído "For Whom the Bell Tolls" (ni casi nada de Hemingway en realidad) y me regaló su versión anotada que conservo con cariño, Por las notas conocía nuestra guerra civil mucho mejor que yo.
Metabarón #6 Metabarón
Y los que vienen aquí no quieren volver a EEUU.
#25 cunaxa
#6 Eso es una observación sesgada que da una idea de lo que piensan los yankis en general, porque los que vienen aquí son los que ya les gusta España lo bastante como para gastarse dinero en venir.
En realidad la inmigración que tenemos desde EEUU es baja en comparación de lo que los estadounidenses van a otros países.
desastrecolosal #4 desastrecolosal
No le falta algo de razón.
#13 Setis
#4 Siempre eres bienvenido a ir a países más desarrollados. Pero ten cuidado con el ICE y su alto desarrollo de plomo.
eltxoa #23 eltxoa
Celia, diles que no vengan. Qué aquí tenemos también HIELO. Gracias!
kreepie #10 kreepie
Les meten en la cabeza desde niños que USA es lo mejor, el centro de la civilización y lo puntero en todo y que fuera apenas merece nada la pena. Con la propaganda a todos los niveles que tienen en USA, es complicado que puedan conocer mucha realidad fuera de sus fronteras. Si su propaganda hasta nos llega aquí...
#5 okeil
No, todavía no, pero tal y como vamos, lo seremos en breve. Lo taurino cuenta como subdesarrollado, pero si no fuese por eso casi estaríamos a su altura de subdesarrollo ...
freenetico #12 freenetico
Es un país atrasado, solo tienes que cruzar por Tijuana para verlo tú mismo.
#16 rbrn
Madre mía, nos tratan como si fuesemos panchitos :troll:

En fin, como la mayor parte de los españoles si les preguntas por algún país en África.
#19 Nasser
Con todos mis respetos su opinión "me la pela"
#1 Kuruñes3.0
A mi, lo que piensen esos retrasados...
#9 Marcus78
Tampoco hay que tomarselo a mal. Ellos puensan que todos son subdesarrolados comparados con ellos.

Que te esperas de subnormales?
ElBeaver #8 ElBeaver
No pasa nada, no entiendo por qué debería importar la opinión de personas que viven a miles de kilómetros sobre un país que nunca han visitado. Podrías preguntarle a cualquier español sobre Indonesia y probablemente te daría una opinión similar.
#22 Frankonstin
Pues nosotros construimos casas con ladrillos y ellos poco menos que barracas con madera y cartón :troll:
