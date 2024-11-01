Celia, española en EE. UU., sobre la visión hacia España: “Algunos piensan que somos un país subdesarrollado”  

Algunos estadounidenses, según cuenta, creen que se trata de un país poco desarrollado. “Piensan que seguimos teniendo cabras por las calles, que no tenemos aire acondicionado o que no contamos con industria ni buenos transportes”, explica. Una visión que, no se corresponde con la realidad y que ella asocia a falta de información. Otro tópico habitual es el relacionado con la siesta y el ocio. “Piensan que estamos siempre durmiendo la siesta y comiendo en terrazas”.
Recuerdo a una amiga que se escandalizó porque siendo español no hubiese leído "For Whom the Bell Tolls" (ni casi nada de Hemingway en realidad) y me regaló su versión anotada que conservo con cariño, Por las notas conocía nuestra guerra civil mucho mejor que yo.
En realidad la inmigración que tenemos desde EEUU es baja en comparación de lo que los estadounidenses van a otros países.
En fin, como la mayor parte de los españoles si les preguntas por algún país en África.
Que te esperas de subnormales?