Celia, española en EE. UU., sobre la visión hacia España: “Algunos piensan que somos un país subdesarrollado”  

Algunos estadounidenses, según cuenta, creen que se trata de un país poco desarrollado. “Piensan que seguimos teniendo cabras por las calles, que no tenemos aire acondicionado o que no contamos con industria ni buenos transportes”, explica. Una visión que, no se corresponde con la realidad y que ella asocia a falta de información. Otro tópico habitual es el relacionado con la siesta y el ocio. “Piensan que estamos siempre durmiendo la siesta y comiendo en terrazas”.