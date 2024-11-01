La ceca de EE.UU ha acuñado su último centavo. Así ha evolucionado esa moneda en sus 232 años de historia [ENG]  

El centavo de dólar está oficialmente muerto. Producido por primera vez en 1793, el "penny" era la denominación que más tiempo llevaba en circulación en EE.UU, y así fue hasta el 12, cuando finalmente dejaron de acuñarse. El Departamento del Tesoro había anunciado en mayo su decisión de poner fin a esta moneda, alegando que ya no tenía poder adquisitivo propio y sus costes de producción, que ascendían a 4 centavos por cada centavo producido.

En esta galería de imágenes, repasamos todos los diseños del "penny".