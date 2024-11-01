edición general
La ceca de EE.UU ha acuñado su último centavo. Así ha evolucionado esa moneda en sus 232 años de historia [ENG]

El centavo de dólar está oficialmente muerto. Producido por primera vez en 1793, el "penny" era la denominación que más tiempo llevaba en circulación en EE.UU, y así fue hasta el 12, cuando finalmente dejaron de acuñarse. El Departamento del Tesoro había anunciado en mayo su decisión de poner fin a esta moneda, alegando que ya no tenía poder adquisitivo propio y sus costes de producción, que ascendían a 4 centavos por cada centavo producido.
En esta galería de imágenes, repasamos todos los diseños del "penny".

Ya había varios países que habían eliminado las monedas de 1 céntimo, como Países Bajos o Finlandia. Para las compras con tarjeta, se paga la cantidad exacta, y para compras en efectivo se redondea al 5 o al 0 más cercano.
#2 Diría que es relacionada. Ésa es el anuncio de que se pondrá fin a la producción, y ésta es un repaso de la historia de la moneda en cuestión que ya ha dejado de producirse
#2 Mentira, no es duplicada.
