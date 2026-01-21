Caza tradicional en el parque de Monfragüe: seis de cada diez vecinos respaldan su continuidad

El texto, que estará en vigor durante los próximos diez años, busca adaptar la gestión del parque a la realidad actual, recuperar algunos usos tradicionales y establecer mecanismos de control de poblaciones de ungulados como ciervos y jabalíes para preservar el equilibrio ecológico del espacio protegido. Entre las medidas previstas, se incluye la autorización de batidas de caza con perros y otras modalidades de control poblacional que, según la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible, forman parte de un “modelo tradicional”.
| etiquetas: pp , vox , caza , monfrague
Por ejemplo, poner caza tradicional para blanquear la caza. Como decir la tradicional paliza a las esposas o la natural violación de niños tradicional de los curas...
Luego dice que no hay sesgo porque el 65% de los encuestados no es cazador. Cuando está proporcionalmente muy por debajo de rango. Es como decir que en una encuesta sobre hacer parapente está todo muy correcto porque el 70% no práctica parapente. Coño ni el 90% de la población. En fin si cotejamos… » ver todo el comentario
Q si, q puedo comer la carne de bandeja, pero la caza me parece totalmente legitima.
No me mola el rollo raro de 'disfrutar matando', es un poco perturbador, pero en si, contra la caza no tengo nada.
Otra cosa es q se haga por tradicion, por saber lo q cuesta o yo q se, pero el q haya o pueda haber goce de matar me perturba....
Yo salía a cazar, hacia un conejo o dos y para casa. Porque más si ya tengo carne de sobras? A las perdices no les tiraba porque había pocas.
Ahora se le tira a todo, y la gran parte de cazadores son urbanitas. Cazadores agricultores no quedan casi.
Y lo de la caza mayor, la batidas no las entiendo. Eso es una animalada. Lo fácil y seguro que es hacer esperas. Un tiro limpio y nulo sufrimiento animal.
#5 q dilema? Haz como yo: No caces
Si no cazo, me jode el jabalí el 30-40% de la cosecha. Haciendo acciones preventivas puedo disminuir los danos al 5%. Puedo matar yo solo los mismos jabalíes que el coto de caza con batidas de 40 personas. Sin perros, sin molestar la fauna, caza selectiva y sin riego para la población.
Se han repartido los territorios y el jabalí sigue haciendo destrozos.
Por cierto, estoy muy en contra de la caza de lobos, zorros, etc
¿No teníamos un problema de lobos o de osos? Pues no hacen falta cazadores para controlar nada.