edición general
Caza tradicional en el parque de Monfragüe: seis de cada diez vecinos respaldan su continuidad

El texto, que estará en vigor durante los próximos diez años, busca adaptar la gestión del parque a la realidad actual, recuperar algunos usos tradicionales y establecer mecanismos de control de poblaciones de ungulados como ciervos y jabalíes para preservar el equilibrio ecológico del espacio protegido. Entre las medidas previstas, se incluye la autorización de batidas de caza con perros y otras modalidades de control poblacional que, según la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible, forman parte de un “modelo tradicional”.

Catapulta #1 Catapulta
Me gusta mucho este artículo:

Por ejemplo, poner caza tradicional para blanquear la caza. Como decir la tradicional paliza a las esposas o la natural violación de niños tradicional de los curas...

Luego dice que no hay sesgo porque el 65% de los encuestados no es cazador. Cuando está proporcionalmente muy por debajo de rango. Es como decir que en una encuesta sobre hacer parapente está todo muy correcto porque el 70% no práctica parapente. Coño ni el 90% de la población. En fin si cotejamos…   » ver todo el comentario
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#1 con la diferencia de q los seres humanos somos omnivoros y somos inteligentes gracias a q empezamos a comer proteinas animales.

Q si, q puedo comer la carne de bandeja, pero la caza me parece totalmente legitima.

No me mola el rollo raro de 'disfrutar matando', es un poco perturbador, pero en si, contra la caza no tengo nada.
manuelpepito #11 manuelpepito
#8 ¿Un poco perturbador solo? En muchas monterías la carne se la queda la finca para hacer negocio, el cazador solo quiere el trofeo, cabeza. Básicamente para muchos es matar por matar.
ostiayajoder #16 ostiayajoder
#11 No bueno, es q no hablo ninde monterias, el hecho de q te guste matar es lo perturbador...

Otra cosa es q se haga por tradicion, por saber lo q cuesta o yo q se, pero el q haya o pueda haber goce de matar me perturba....
Catapulta #13 Catapulta
#8 Estás confundiendo caza de subsistencia a ir a un sitio vallado donde 100% seguro vas a poder darle de tiros a animales que no pueden escapar y que son incluso repuestos para que los cazadores tengan algo que matar. Existe la opción de atraer ciervos o jabalís con comida a una jaula donde automáticamente sean sacrificados o aturdidos y llevados a matadero. El sistema de caza es absurdo y solo existe por divertimento.
gringogo #3 gringogo
Qué van a cazar, ¿con arcos y flechas? ¿Con lanzas? Alimañas.
Carlos_Sanjuán #4 Carlos_Sanjuán
La idea es buena, vamos a reducir la zona donde se hace la encuesta hasta que salga lo que nos gusta, los parques nacionales son islas para la naturaleza en las que no debe haber explotaciones de ningún tipo.
#2 Nouveau
La caza mueve mucho dinero. Sobretodo en zonas de cotos donde se realiza caza mayor o sueltas. Los restauradores y hoteleros lo agradecen y con ellos, sus trabajadores. Pueblos que mayormente viven de la agricultura y turismo, ya sea de caza o vacacional.
ThePato #5 ThePato
#2 Yo entiendo que la caza da de comer a familias pero también que no me gusta. Es un dilema.
#7 Nouveau
#5 a mí me gusta la caza bien gestionada. No me gusta nada el modelo actual.

Yo salía a cazar, hacia un conejo o dos y para casa. Porque más si ya tengo carne de sobras? A las perdices no les tiraba porque había pocas.

Ahora se le tira a todo, y la gran parte de cazadores son urbanitas. Cazadores agricultores no quedan casi.

Y lo de la caza mayor, la batidas no las entiendo. Eso es una animalada. Lo fácil y seguro que es hacer esperas. Un tiro limpio y nulo sufrimiento animal.
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#2 como perspna de izquierdas q nunca cazaria: totalmente.

#5 q dilema? Haz como yo: No caces
ThePato #10 ThePato
#9 una vez me llevaron a cazar, me aburrí como nunca. No he vuelto. La gente que vive de la caza no caza. Cazan los señoritos que van a pasar el rato disparando a pobres bichos, bebiendo, comiendo y alguna cosa más...
#12 Nouveau
#9 se tiene que cazar porque no hay equilibrio biológico debido a la mala caza.

Si no cazo, me jode el jabalí el 30-40% de la cosecha. Haciendo acciones preventivas puedo disminuir los danos al 5%. Puedo matar yo solo los mismos jabalíes que el coto de caza con batidas de 40 personas. Sin perros, sin molestar la fauna, caza selectiva y sin riego para la población.
Catapulta #14 Catapulta
#12 Em el equilibrio es dejar de matar lobos, no cazar jabalíes.
#15 Nouveau *
#14 en mi zona no hay lobos des de hace siglos. Te diré más, mira en Galicia, las zonas altas hay lobos y las bajas, jabalí.

Se han repartido los territorios y el jabalí sigue haciendo destrozos.

Por cierto, estoy muy en contra de la caza de lobos, zorros, etc
Uge1966 #6 Uge1966
«...establecer mecanismos de control de poblaciones de ungulados como ciervos y jabalíes para preservar el equilibrio ecológico del espacio protegido.»

¿No teníamos un problema de lobos o de osos? Pues no hacen falta cazadores para controlar nada.
