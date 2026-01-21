Caza tradicional en el parque de Monfragüe: seis de cada diez vecinos respaldan su continuidad

El texto, que estará en vigor durante los próximos diez años, busca adaptar la gestión del parque a la realidad actual, recuperar algunos usos tradicionales y establecer mecanismos de control de poblaciones de ungulados como ciervos y jabalíes para preservar el equilibrio ecológico del espacio protegido. Entre las medidas previstas, se incluye la autorización de batidas de caza con perros y otras modalidades de control poblacional que, según la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible, forman parte de un “modelo tradicional”.