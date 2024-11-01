edición general
7 meneos
8 clics
El catolicismo se está derrumbando en América Latina, y los jóvenes lideran la carga (Eng)

El catolicismo se está derrumbando en América Latina, y los jóvenes lideran la carga (Eng)

Millones de personas que fueron criadas en la fe católica están abandonando la Iglesia, acelerando una ruptura generacional.

| etiquetas: católica , iglesia , eeuu , crisis , religión
5 2 0 K 88 actualidad
7 comentarios
5 2 0 K 88 actualidad
#1 Suleiman
Ahora está el evangelismo y las sectas.
6 K 65
Chinchorro #4 Chinchorro
#1 lo dices como si fueran cosas distintas :troll:
0 K 12
#5 Leziabell
#1 Todas las religiones, a mi parecer, son sectas.
0 K 6
makinavaja #6 makinavaja
#1 Es lo mismo que el catolicismo, pero con menos caspa y menos tufo a rancio... :-D :-D
0 K 12
cocolisto #7 cocolisto *
#1 Según los gráficos no parece que esté habiendo un trasvase hacia el evangelio y otras, cosas que sí pasó tiempo atrás. Sencillamente están dejando la religión de lado.
0 K 20
Cehona #3 Cehona
Allí no tienen Catedrales como la Almudena.
Auténtico templo católico.
0 K 12
#2 PeroKeKoñoLePasaAlMundo *
Satán se está descojonando de todos los cristianos estadounidenses y sudamericanos a la puta cara.
Por lo menos los evangelistas cantan mejor.
0 K 8

menéame