·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15703
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
5753
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
3180
clics
El bulo viral de El Debate
3625
clics
ICE secuestra a un niño porque no tiene a mano una prueba de ciudadanía [Eng]
3908
clics
"¿Qué narices es eso?": la guerra en Ucrania ha entrado en su fase más demencial, drones convertidos en "Uber" de combate
más votadas
632
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump
382
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
462
Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]
328
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
369
Las víctimas de las residencias alucinan con el funeral ofrecido por Ayuso tras la tragedia de Adamuz: "Busca su minuto de oro"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
8
clics
El catolicismo se está derrumbando en América Latina, y los jóvenes lideran la carga (Eng)
Millones de personas que fueron criadas en la fe católica están abandonando la Iglesia, acelerando una ruptura generacional.
|
etiquetas
:
católica
,
iglesia
,
eeuu
,
crisis
,
religión
5
2
0
K
88
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
88
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Suleiman
Ahora está el evangelismo y las sectas.
6
K
65
#4
Chinchorro
#1
lo dices como si fueran cosas distintas
0
K
12
#5
Leziabell
#1
Todas las religiones, a mi parecer, son sectas.
0
K
6
#6
makinavaja
#1
Es lo mismo que el catolicismo, pero con menos caspa y menos tufo a rancio...
0
K
12
#7
cocolisto
*
#1
Según los gráficos no parece que esté habiendo un trasvase hacia el evangelio y otras, cosas que sí pasó tiempo atrás. Sencillamente están dejando la religión de lado.
0
K
20
#3
Cehona
Allí no tienen Catedrales como la Almudena.
Auténtico templo católico.
0
K
12
#2
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
*
Satán se está descojonando de todos los cristianos estadounidenses y sudamericanos a la puta cara.
Por lo menos los evangelistas cantan mejor.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Auténtico templo católico.
Por lo menos los evangelistas cantan mejor.