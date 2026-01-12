edición general
3 meneos
27 clics
CATL comenzará este mismo año el despliegue a gran escala de las baterías de sodio para coches eléctricos

CATL comenzará este mismo año el despliegue a gran escala de las baterías de sodio para coches eléctricos

El mayor fabricante de baterías del mundo ha confirmado que este mismo año comenzará el despliegue a gran escala de las baterías de sodio en estaciones de intercambio de baterías, coches eléctricos, vehículos comerciales y sistemas respaldo de la red eléctrica.

El anuncio se ha realizado durante una conferencia con proveedores, donde la compañía ha dejado un mensaje bastante claro: el futuro no será de una sola química. Según fuentes chinas, CATL considera que las baterías de sodio y las de litio convivirán bajo una estrategia “Dual-Star”.

| etiquetas: catl , sodio , eléctrico
2 1 0 K 45 BATERÍAS
5 comentarios
2 1 0 K 45 BATERÍAS
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Empezamos la semana ya con baterías, a ver como se termina. xD
0 K 20
Aguarrás #4 Aguarrás
Más baratas, pero podrás hacer en condiciones reales menos km's que con el litio.
Habrá que ver cómo se lo montan en cuanto a peso y velocidad de carga.
Si tienes que recargar cada 300km en un viaje de verano con familia y maletas, pero no tarda "mucho" en cargar... Ni tan mal.
0 K 11
rmdf #2 rmdf
Mucho ojo al sodio, que sube la tensión un montón.
0 K 9
DaniTC #3 DaniTC *
#2 sí, no es como el litio. Por eso en las instalaciones actuales, los inversores ya instalados no serían compatibles en un principio. Lo bueno es que se pueden descargar al 100% y no pasa nada. De hecho, ya comentaron que las baterías podrían entregarse a carga 0%.
0 K 11

menéame