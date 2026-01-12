CATL comenzará este mismo año el despliegue a gran escala de las baterías de sodio para coches eléctricos

El mayor fabricante de baterías del mundo ha confirmado que este mismo año comenzará el despliegue a gran escala de las baterías de sodio en estaciones de intercambio de baterías, coches eléctricos, vehículos comerciales y sistemas respaldo de la red eléctrica.



El anuncio se ha realizado durante una conferencia con proveedores, donde la compañía ha dejado un mensaje bastante claro: el futuro no será de una sola química. Según fuentes chinas, CATL considera que las baterías de sodio y las de litio convivirán bajo una estrategia “Dual-Star”.