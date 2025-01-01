·
6
meneos
21
clics
De catástrofe a oportunidad: expertos forestales ven factible recuperar buena parte de las 400.000 hectáreas quemadas
Las voces de la ciencia insisten en que se deben atender a las particularidades ambientales de cada territorio para llevar a cabo las labores de restauración.
|
etiquetas
:
bosques
,
incendios forestales
,
naturaleza
,
rural
,
mediterráneo
,
españa
ciencia
6 comentarios
ciencia
#1
vicus.
Plantando especies autóctonas y dejemos de plantar especies foráneas como el eucalipto, que solo trae toxo e miseria pra o monte.
5
K
80
#4
Katos
#1
como si todo el monte fuera eucalipto....
0
K
6
#2
Verdaderofalso
Eso se arregla con unos cuantos eucaliptos
0
K
20
#3
encurtido
El titular es bastante eufórico pero el artículo es realista.
Tan sencillo como que depende de lo que se haya quemado. Hay especies autóctonas que necesitan décadas para formar un ecosistema adulto, y otras como los matorrales (con excepciones como las mencionadas sabinas) que el año que viene están otra vez igual.
Al margen de las repoblaciones con fines productivos, de las que siempre hay que estar en contra, hay otros casos en que hay que repoblar con especies foráneas porque se prefiere eso a perder la calidad del suelo esperando el tiempo que necesitan algunas especies.
0
K
8
#5
vicus.
*
Eucaliptos y pinos y toxo, no verás otra cosa hasta donde alcanza la vista, al menos en Galicia, el monte es un negocio, para la comunidad de montes, por supueto. La comunidad de montes son unos jichiños la mar mar de brutos y manirrotos, que si les dices que platen robles o castaños, te mandan a tomar polo cú años.
0
K
20
#6
Sandilo
Con no ver aquello lleno de placas solares me conformo.
0
K
5
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
