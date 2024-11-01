Catarroja expropiará suelo donde el PP proyectó 13.000 viviendas, para consolidar huerta que amortigüe futuras riadas

La alcaldesa, Lorena Silvent, anuncia que desde el 2 de enero el servicio de recogida de residuos será de gestión municipal, arrancará el cobro de la nueva ecotasa incluida en el recibo del agua como consecuencia de una directiva europea y se da un plazo de dos años para acabar las 14 obras prioritarias
| etiquetas: riada , cambio climatico , valencia
Uno ya no se sorprendería de la picaresca
Te digo una cosa, una cosa te diré. Hay que ser cabrón para llamar a eso "genocidio" habiendo sufrido la humanidad los genocidios que hemos sufrido.
Disculpa eh, pero lo digo con cariño, no con ganas de insultar. O sea, con ganas de "calificar".
Se me ocurren mejores términos como negligentes u homicidas antes que llamarlos genocidas.
www.meneame.net/user/NPCMeneaMePersigue/history