edición general
Catarroja expropiará suelo donde el PP proyectó 13.000 viviendas, para consolidar huerta que amortigüe futuras riadas

La alcaldesa, Lorena Silvent, anuncia que desde el 2 de enero el servicio de recogida de residuos será de gestión municipal, arrancará el cobro de la nueva ecotasa incluida en el recibo del agua como consecuencia de una directiva europea y se da un plazo de dos años para acabar las 14 obras prioritarias

NPCMeneaMePersigue
Por fin algo bien hecho, por fin y los otros queriendo consturir donde la gente se ahoga, pero eh cuidao con llamarlo genocidio
4
jonolulu
#1 todavía no sabemos de quién es el suelo y si realmente ese es el suelo que conviene expropiar :roll:

Uno ya no se sorprendería de la picaresca
1
DatosOMientes
#2 Al que ha aprobado la expropiación es posible que, quizá de forma tangencial, le convenga. Ya tú sabeh.
1
Casiopeo
#3 A precio de suelo agricola, segun la noticia, no se van a hacer de oro.
1
mariKarmo
#1 pero eh cuidao con llamarlo genocidio

Te digo una cosa, una cosa te diré. Hay que ser cabrón para llamar a eso "genocidio" habiendo sufrido la humanidad los genocidios que hemos sufrido.

Disculpa eh, pero lo digo con cariño, no con ganas de insultar. O sea, con ganas de "calificar".

Se me ocurren mejores términos como negligentes u homicidas antes que llamarlos genocidas.
0
woody_alien
#9 Uy lo que has hecho, en breve serás calificado de: sionista-fascista-putinista-nafo-pederasta-comeniños-blanqueador.de.genocidios-etc.
0
mariKarmo
#10 y maricón
1
woody_alien
#11 Y enano calvo y pelirrojo.
0
VFR
#6 Déjale a la criatura, si no fuera por él nadie leería eldiario
0
Fedorito
#6 ¿Donde ves tu el spam?
0
devilinside
Eso pasa en Xàtiva, donde el TSJ anuló una modificación del plan urbanístico propuesta por el en su momento alcalde, Alfonso Rus (al que condenaron por corrupción y salía en una grabación contando billetes de sobornos recibidos), que quería construir en la zona de huerta que estaba al otro lado del río Albaida. Mantener la huerta ha provocado que, cuando el Albaida se desborda al menos no resulten afectadas las viviendas de los vecinos
0

menéame