Castilla y León lidera la criminalidad en 2025, mientras que en Cataluña y Madrid es donde más caen los delitos

Castilla y León (+5,8%) es la comunidad autónoma que lidera el aumento de la criminalidad en 2025, seguida de cerca por Baleares (+5,6%) y Asturias (+5,4%). Sólo hay cinco regiones en las que bajan los delitos con respecto al año pasado. En el global español, el último año ha dejado las mayores alzas en los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7%), delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2%) o en las agresiones sexuales con penetración (+2,8%). También hubo 114 secuestros (+9,6%).

Mesto #2 Mesto
“En el global español, el último año ha dejado las mayores alzas en los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7%), delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2%) o en las agresiones sexuales con penetración (+2,8%). También hubo 114 secuestros (+9,6%).”

No se sostiene eso de que en España la delincuencia está bajando y las calles son más seguras.
#4 Toponotomalasuerte
#2 no son más seguras. Están llenas de terroristas fascistas campando a sus anchas. Y los pollaherida consiguieron que aumenten los feminicidios.
woody_alien #5 woody_alien
#1 #2 A lomojó sube el número de delitos totales porque la población ha aumentado en un millón y pico de personas.  media
#6 Pitchford
#5 Creo que no ha aumentado tanto como el número de homicidios, de menos de 300 en 2018 a 376 en 2025..
d5tas #7 d5tas
#6 Si bien la tasa de homicidios ha estado creciendo desde 2016 esceptuando el año de la pandemia sigue siendo mas baja que hace 20 años y no digamos de hacemos 30 y 40. Asi que aunque es algo que vigilar por parte de las autoridades no es nada para lo que llevarse las manos a la cabeza y correr en circulos.
Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario
#2 Para poder hacer una afirmación irrefutable, lo interesante sería conocer el número de delitos graves (asesinatos, violación, secuestro, o sus tentativas) por cada 100.000 habitantes, y compararlo con los países de nuestro entorno o de la OCDE. Además, que un año (en este caso 2025) se anoten más delitos, no queirr decir nada per se. Hay que observar la serie o tendencia y especialmente, si ese escenario se repite en 2026.
#1 Pitchford
Hubo 376 homicidios y asesinatos el último año, el número más alto desde 2012 en una serie histórica que llegó a anotar cifras inferiores a los 300 casos en los años 2016, 2018, 2020 y 2021.

Muy negativo que, a pesar de los avances en vigilancia y criminología, aumenten en España los homicidios y otros delitos graves. Esperemos que se analicen las causas y se tomen medidas adecuadas antes de que las cifras empeoren más.
#3 IngridPared
Cada día más clara la relación entre inmigración y delincuencia. Donde menos suben los delitos, Madrid y Barcelona. Donde más, Castilla y León.
Jaime131 #9 Jaime131
¿Se refieren al Madrid de Ayuso?
