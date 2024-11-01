Castilla y León lidera la criminalidad en 2025, mientras que en Cataluña y Madrid es donde más caen los delitos

Castilla y León (+5,8%) es la comunidad autónoma que lidera el aumento de la criminalidad en 2025, seguida de cerca por Baleares (+5,6%) y Asturias (+5,4%). Sólo hay cinco regiones en las que bajan los delitos con respecto al año pasado. En el global español, el último año ha dejado las mayores alzas en los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7%), delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2%) o en las agresiones sexuales con penetración (+2,8%). También hubo 114 secuestros (+9,6%).