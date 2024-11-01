La aparición del hantavirus ha reabierto un debate esencial: ¿qué tipo de gobierno protege mejor a la ciudadanía cuando surge una amenaza sanitaria? Desde la perspectiva progresista, la respuesta es clara. Un Gobierno socialista, que entiende la salud pública como un derecho y no como un coste, ofrece más garantías, más recursos y más seguridad que aquellos ejecutivos que anteponen la crispación política, el negacionismo científico o los beneficios empresariales a la vida de la gente.
| etiquetas: pandemia , gobierno , izquierdas , salud publica , derecho
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10619274/
Control de la corrupción, eficacia gubernamental, calidad regulatoria, Estado de derecho y mejor gobernanza son las primeras cosas que se me vienen a la cabeza cuando hablamos del Partido Parobar.
En épocas de crisis en lugar de arrimar el hombro pescan en río revuelto ya suponga la muerte de conciudadanos.