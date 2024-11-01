En caso de pandemia, mejor un gobierno de izquierdas que de derechas

La aparición del hantavirus ha reabierto un debate esencial: ¿qué tipo de gobierno protege mejor a la ciudadanía cuando surge una amenaza sanitaria? Desde la perspectiva progresista, la respuesta es clara. Un Gobierno socialista, que entiende la salud pública como un derecho y no como un coste, ofrece más garantías, más recursos y más seguridad que aquellos ejecutivos que anteponen la crispación política, el negacionismo científico o los beneficios empresariales a la vida de la gente.