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En caso de pandemia, mejor un gobierno de izquierdas que de derechas

En caso de pandemia, mejor un gobierno de izquierdas que de derechas

La aparición del hantavirus ha reabierto un debate esencial: ¿qué tipo de gobierno protege mejor a la ciudadanía cuando surge una amenaza sanitaria? Desde la perspectiva progresista, la respuesta es clara. Un Gobierno socialista, que entiende la salud pública como un derecho y no como un coste, ofrece más garantías, más recursos y más seguridad que aquellos ejecutivos que anteponen la crispación política, el negacionismo científico o los beneficios empresariales a la vida de la gente.

| etiquetas: pandemia , gobierno , izquierdas , salud publica , derecho
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5 comentarios
13 3 0 K 198 opinion
JackNorte #2 JackNorte *
Hay lecciones que no se aprenden ni con miles de muertos, 7291, asi que tocara decenas de miles y si no se aprende centenas, es crudo , pero eso parece que es lo que se busca en algunos sitios.
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karakol #4 karakol
Un análisis de 213 países publicado en 2023 confirmó que indicadores como el control de la corrupción, la eficacia gubernamental, la calidad regulatoria y el Estado de derecho estaban inversamente asociados con el exceso de mortalidad en 2020, 2021 y 2022. Los países con mejor gobernanza también iniciaron la vacunación más temprano.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10619274/

Control de la corrupción, eficacia gubernamental, calidad regulatoria, Estado de derecho y mejor gobernanza son las primeras cosas que se me vienen a la cabeza cuando hablamos del Partido Parobar.
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Priorat #3 Priorat
Ya. En caso de pandemia y en caso de cualquier otra cosa.
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hormiga_cartonera #1 hormiga_cartonera *
En España, con la derecha que tenemos: una mafia enquistada y con metástasis, vendiendo leyes, infraestructuras y servicios públicos al mejor postor, estamos mejor con la izquierda. Punto.

En épocas de crisis en lugar de arrimar el hombro pescan en río revuelto ya suponga la muerte de conciudadanos.
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#5 Tronchador. *
#1 Al mejor postor... xD , al amiguete, al a-mi-gu-te.
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menéame