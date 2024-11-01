edición general
Casi todas las bajas médicas que se investigan son un fraude. Hay una buena explicación: solo se investigan cuando hay indicios de fraude

Muchas empresas y mutuas han recurrido a detectives privados para investigar posibles fraudes, concentrando la mayoría de sus encargos en este tipo de casos. Las investigaciones se centran únicamente en situaciones con indicios claros, por lo que no reflejan la totalidad del fenómeno. El 90% de las bajas que se investigan resultan fraudulentas, así que sindicatos como UGT advierten que esta tendencia puede criminalizar al trabajador enfermo y desincentivar la inversión en prevención y atención médica.

Ripio #3 Ripio
La celebre máxima estudiada en todas las universidades:
"Si hay colillas, es que alguien ha fumao".
1 K 31
Connect #4 Connect
Que hay mucho caradura y jeta, es algo que no es nuevo y lleva toda la vida. Hay verdaderos profesionales de la baja. Y los hay que no se cortan un pelo en pedir baja tras baja. Así lo que logran muchas veces es cargar mas laburo al resto de sus compañeros.
1 K 20
ChatGPT #6 ChatGPT
#4 los que piden baja tras baja lo hacen porque tienen el trabajo asegurado... si no, por los cojones.
0 K 11
#10 VFR
#6 o para que no les despidan
0 K 8
ChatGPT #11 ChatGPT *
#10 en cuanto vienen de la baja se le despide, se le da al dinero de improcedente y aquí paz y después gloria.
eso sí, hay que hacer bien el papeleo, tiene que quedar clara una causa válida, (bajo rendimiento durante sus periodos de trabajo, por ejemplo) y como no lo puedes demostrar, se vuelve improcedente, se le paga su indemnización y pista
0 K 11
Veelicus #5 Veelicus
El dia que se investiguen los cargos de los empresarios con la tarjetas de credito de empresa se cae el mundo, bueno no, todo igual.
1 K 20
ccguy #8 ccguy
#5 Ya se investiga, en una inspección de hacienda miran todos los gastos. A lo mejor no los del presidente de Indra, más que nada porque tienen un equipo de abogados dispuestos a dar batalla y además cuando su empresa tiene un presupuesto de muchos millones de euros hay muchos gastos que sí están justificados o al menos son defendibles...

A mí me inspeccionaron una vez en España y me pidieron todas las facturas.

Y no, no pasó nada porque creo que soy de los que se pasa de cumplidor.
0 K 20
aupaatu #1 aupaatu
Lo que tampoco se investigan son los errores médicos porque firmas un papel que los permite, sin compensar al paciente ni económicamente ni para obtener la minusvalía que provocan.
0 K 8
#9 VFR
#1 No firmes ese papel
0 K 8
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Como no se pongan serios, quienes se tienen que poner, con el tema de las bajas médicas, esto va a petar.
2 K 7
#12 ldoes
#2 Ni terminar una frase de dos renglones.
0 K 8
#7 Jarod_mc
GENMIERDA, OTRA WEB DE XATAKABASURA
0 K 6

