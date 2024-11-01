edición general
Casi un tercio de los canarios sigue un año más en riesgo de pobreza y exclusión social, pese al récord turístico

El Archipiélago repite el 31,2% de tasa Arope, según los datos de 2025 de la ‘Encuesta de Condiciones de Vida’, un indicador que se confecciona con ingresos de 2024; las Islas pasan a ser la cuarta peor comunidad de España, un paso atrás respecto al año precedente, en la quinta posición por la cola

#3 pascuaI
"Pese al record turistico" xD xD

Tal vez deberían empezar a sospechar y ver que la frase correcta no es con "pese" sino con "gracias"
#5 pirat
#3 La repercusión del turismo en la economía local es residual.
Además, es una afirmación fácilmente comprobable y si además se hiciera un trazado de los gastos del turista, nos echaríamos las manos a la cabeza...
#4 Equidislate *
A mi me sorprende cuando en las noticias dicen como si fuera grandioso: récord histórico de turismo, mil puestos de trabajo, va a dejar mil millones, en las islas o donde sea.. y resulta que la gente sigue con los problemas de siempre, pero aumentados como por ejemplo los alquileres. Se forran cuatro a costa de la tranquilidad de todos, y la comunidad entera se ve que va a peor.
#6 pirat
#4 Tu útima frase es lapidaria.
powernergia #2 powernergia
A partir de un punto, que Canarias sobrepasó hace mucho tiempo, mas turismo ► mas problema de acceso vivienda ► mas pobreza y exclusión.
#1 Borgiano
El cobete.
