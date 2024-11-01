Casi un tercio de los canarios sigue un año más en riesgo de pobreza y exclusión social, pese al récord turístico

El Archipiélago repite el 31,2% de tasa Arope, según los datos de 2025 de la ‘Encuesta de Condiciones de Vida’, un indicador que se confecciona con ingresos de 2024; las Islas pasan a ser la cuarta peor comunidad de España, un paso atrás respecto al año precedente, en la quinta posición por la cola