¿Por qué (casi) nadie exige la dimisión de MAR?
La tesis oficial PP sobre las trolas del jefe de gabinete de Ayuso es que mentir no es delito, pero lo grave no es que no sea delito: lo grave es que ni siquiera es pecado
|
etiquetas
:
mar
,
miguel ángel rodríguez
,
pp
,
bulos
,
ayuso
#1
makinavaja
*
Eso de que mentir no es pecado.... muy cristianos y muy católicos Feijoo y el resto del PP, pero los 10 mandamientos no se los saben mucho...
1
K
18
#4
ur_quan_master
*
#1
salvo que seas Perro sanxe. Entonces si es pecado incluso aunque no mientas.
0
K
11
#5
MoñecoTeDrapo
#1
pecado no en su primera acepción de transgresión deliberada de un precepto religioso sino en la referida a una conducta que se aparta de lo justo y de lo que es debido.
No les están llamando malos cristianos, sino hipócritas.
0
K
10
#7
Rokadas98
*
#1
con dos Avemarías y tres padre nuestros se limpia los pecados.
0
K
6
#2
Suleiman
Porque los tiene cogidos por los coj.....
0
K
12
#3
JackNorte
Porque es capaz de amenazar a periodistas, a saber de que mas sera capaz de hacer en privado.
0
K
12
#6
Celebrus
Por la misma razón que se les inflan el pecho para pedir elecciones generales, pero para Valencia no.
0
K
7
7
7
comentarios)
No les están llamando malos cristianos, sino hipócritas.