Casi la mitad de los libros publicados no venden ni un ejemplar

Según un estudio de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), el 49,4% de los libros que se publican en todo el Estado no consiguen vender ni un solo ejemplar. Además, un 13% solo vende un ejemplar y un 20% no supera los diez ejemplares. Por otro lado, solo el 4,5% de los títulos consigue superar los cien ejemplares vendidos, una cifra muy baja que evidencia la dificultad de la distribución editorial.