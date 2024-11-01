Casi la mitad de los libros publicados no venden ni un ejemplar

Según un estudio de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), el 49,4% de los libros que se publican en todo el Estado no consiguen vender ni un solo ejemplar. Además, un 13% solo vende un ejemplar y un 20% no supera los diez ejemplares. Por otro lado, solo el 4,5% de los títulos consigue superar los cien ejemplares vendidos, una cifra muy baja que evidencia la dificultad de la distribución editorial.
Un colega del grupo aceptó y publicó un libro, con escaso éxito, y le representó una currada.
Años más tarde le pregunté si había valido la pena, y me dijo que económicamente no, pero le hacía ilusión decir que había escrito un libro.
El segundo ahí está, pensando en si lo público o no.
En la mayoría no pasaban de 10-30 ejemplares vendidos. Las tiradas eran de 300-500 ejemplares
Los pocos que se vendían bien rara vez se volvían a editar, o lo hacían luego editoriales comerciales.
Se trataba de autores locales con contactos, profesores para engordar currículum, haliografías de personajes locales, poetas y novelistas que nadie quería publicar...