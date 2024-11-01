edición general
Casi la mitad de los libros publicados no venden ni un ejemplar

Según un estudio de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), el 49,4% de los libros que se publican en todo el Estado no consiguen vender ni un solo ejemplar. Además, un 13% solo vende un ejemplar y un 20% no supera los diez ejemplares. Por otro lado, solo el 4,5% de los títulos consigue superar los cien ejemplares vendidos, una cifra muy baja que evidencia la dificultad de la distribución editorial.

Meneanauta #1 Meneanauta
Pobres árboles
josde #4 josde
Hay mucha basura escrita en papel de venta en librerías, no hay razón para pagar por ellas.
senfet #2 senfet
La fuente original es en catalán, así que envío la noticia de CapGròs, que básicamente es un copia y pega.

Enlace a la fuente original:

Gairebé la meitat de llibres no ven cap exemplar i només el 4,5% en venen més de cent
www.3cat.cat/3catinfo/gairebe-la-meitat-de-llibres-no-ven-cap-exemplar  media
Robus #8 Robus
Hace unos 30 años (¿ya?!) una editorial me propuso escribir un libro de divulgación sobre cierto tema en el que colaboraba en la corrección de las traducciones (correción del contenido, no de la traducción en sí), cosa que desestime porque no consideré que estuviese preparado.

Un colega del grupo aceptó y publicó un libro, con escaso éxito, y le representó una currada.

Años más tarde le pregunté si había valido la pena, y me dijo que económicamente no, pero le hacía ilusión decir que había escrito un libro.
asola33 #5 asola33
Los diarios en papel están prácticamente desaparecidos. Los libros también deben pasar a digital total.
#6 PerritaPiloto
#5 Aun así hay muchos digitales que tampoco venden. O van acompañados de una campaña de marketing brutal o no vendes una mierda. De mi primer libro imprimí cien ejemplares y vendí ochenta. En digital haber vendido otros cien. Pero de esos coen estoy segura de que decenas de personas ni han descargado el fichero. Y eso los que han pagado.

El segundo ahí está, pensando en si lo público o no.
palestina #9 palestina
Habría que ver cuantos de esos libros están editados por organismos oficiales. Conozco de primera mano ese mundo, de muchos de los que vi publicar no se vendía ninguno, Se repartían de protocolo y al autor, en total unos 50 ejemplares. Unos cuantos se enviaban a distribuidoras que los devolvían íntegros a los pocos meses. Todos iban a morir al almacén.
En la mayoría no pasaban de 10-30 ejemplares vendidos. Las tiradas eran de 300-500 ejemplares
Los pocos que se vendían bien rara vez se volvían a editar, o lo hacían luego editoriales comerciales.
Se trataba de autores locales con contactos, profesores para engordar currículum, haliografías de personajes locales, poetas y novelistas que nadie quería publicar...
palestina #10 palestina
#9 Rectifico: hagiografía
Spirito #7 Spirito *
Yo publiqué por mi cuenta una vez algo que escribí y vendí yo mismo más de 200 ejemplares, lo cual me salvó de una miseria que atravesaba en aquel momento tremenda.
Alegremensajero #3 Alegremensajero
Es lo que tiene que cualquier subnormal se crea Dostoyevski.
