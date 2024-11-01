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“Es casi imposible que la aeronave estadounidense haya caído sola, tuvo que haber sido impactada por los iraníes”

“Es casi imposible que la aeronave estadounidense haya caído sola, tuvo que haber sido impactada por los iraníes”

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, con quien conversó sobre el actual conflicto con Irán y el derribo del avión estadounidense en territorio persa, así como también sobre el rescate de uno de sus tripulantes.

| etiquetas: eric rojo , avión , estrellado , irán , eeuu , misil
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 candonga1
Discrepo... no han tenido en cuenta el "efecto lavadora".
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 El mundo libre y su obsesión con las lavadoras, primero los chips que se llevaba Rusia, ahora su rebelión contra los garantes de el mundo libre. xD
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HeilHynkel #9 HeilHynkel *
Una pequeña lección de aviación:
- Las pistas tienen una serie de características: longitud, ancho, orientación y ... PESO SOPORTADO (muy importante para el aterrizaje) Y ese peso no es el peso del avión, es el peso del avión tomando tierra a 10-15m/s (eso ya es durillo pero claro, esto es una operación especial)
- El C-130 puede operar en pistas muy malas ... pero por lo general, se saben las características de las pistas y a lo mejor no conocían bien donde estaban operando (me juego un café a…   » ver todo el comentario
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Yo creo que es culpa de la gravedad.

Anda que no les cuesta a los americanos reconocer que se la han derribado.
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makinavaja #6 makinavaja
#2 O de un fallo en la lavandería del C130... últimamente hay problemas con las lavanderías.... :-D :-D :-D
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Kasterot #8 Kasterot
Pues hay fotos de restos del los c-130 , del donde según dicen los "expertos" se ven impactos por fragmentación de algún arma.  media
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
#8

Ese avión ha sido destruido por su tripulación o por otro avión ... lo verdaderamente extraño es que no hubiera nada.
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#1 Alcalino
Pues mi análisis de cuñado es este:

En la foto se ven los restos de los dos Hércules uno al lado del otro. Es casi imposible que los dos cayeran del cielo justo en el mismo sitio, así que lo más probable es que los dos aterrizaron cerca uno del otro para darse cobertura mutua, y ya en tierra recibieran daños que imposibilitaban el despegue
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#4 j-light
#1 Un analista iraní dijo que esto había sido una prueba de despliegue de una fuerza de asalta y que salió reguleras. Tantearon la resistencia con vistas al despliegue que quieren hacer en Irán. En parte porque no tiene mucho sentido mandar a dos C130 para rescatar a un piloto (esto último también es mi comentario de cuñado de lunes después de SS).
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Petrovic #7 Petrovic
Se chocaron con unos cohetes iraníes que estaban en su ruta.
Cosas del tráfico.
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menéame