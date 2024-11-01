“Es casi imposible que la aeronave estadounidense haya caído sola, tuvo que haber sido impactada por los iraníes”

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, con quien conversó sobre el actual conflicto con Irán y el derribo del avión estadounidense en territorio persa, así como también sobre el rescate de uno de sus tripulantes.
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- Las pistas tienen una serie de características: longitud, ancho, orientación y ... PESO SOPORTADO (muy importante para el aterrizaje) Y ese peso no es el peso del avión, es el peso del avión tomando tierra a 10-15m/s (eso ya es durillo pero claro, esto es una operación especial)
- El C-130 puede operar en pistas muy malas ... pero por lo general, se saben las características de las pistas y a lo mejor no conocían bien donde estaban operando (me juego un café a… » ver todo el comentario
Anda que no les cuesta a los americanos reconocer que se la han derribado.
Ese avión ha sido destruido por su tripulación o por otro avión ... lo verdaderamente extraño es que no hubiera nada.
En la foto se ven los restos de los dos Hércules uno al lado del otro. Es casi imposible que los dos cayeran del cielo justo en el mismo sitio, así que lo más probable es que los dos aterrizaron cerca uno del otro para darse cobertura mutua, y ya en tierra recibieran daños que imposibilitaban el despegue
Cosas del tráfico.