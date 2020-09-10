Casi dos de cada diez mujeres jóvenes han sufrido violencia machista y acoso sexual en España

La violencia machista se ceba especialmente con las jóvenes o, por lo menos, ellas son las que más identifican y denuncian las agresiones, en comparación con las mujeres de mayor edad. Así lo revela la última encuesta del Instituto DYM, en la que se evidencia que casi dos de cada diez chicas jóvenes españolas ha sufrido algún tipo de violencia física o psicológica y también ha sido víctima de acoso sexual.