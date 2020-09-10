edición general
Casi dos de cada diez mujeres jóvenes han sufrido violencia machista y acoso sexual en España

Casi dos de cada diez mujeres jóvenes han sufrido violencia machista y acoso sexual en España

La violencia machista se ceba especialmente con las jóvenes o, por lo menos, ellas son las que más identifican y denuncian las agresiones, en comparación con las mujeres de mayor edad. Así lo revela la última encuesta del Instituto DYM, en la que se evidencia que casi dos de cada diez chicas jóvenes españolas ha sufrido algún tipo de violencia física o psicológica y también ha sido víctima de acoso sexual.

Estos porcentajes no significan nada. Dependen solamente de como se haga la encuesta.

Es posible fabricar el resultado que se desee sólo cambiando qué preguntas se hacen.
No se puede acceder a la encuesta del instituto dym ni a la metodología usada para saber qué respuestas son consideradas 'violencia machista' o 'acoso sexual'.
#3 ¿Creees que alguna vez te han mirdo el culo por la calle?

Cosas así...

#4 ¿Alguna vez has hecho topless en la playa y un señor jubilado se fijó en tus tetas dos segundos?
#4 seguramente, he buscado esta encuesta para ver si había acceso a las preguntas, pero no, que casualidad...
Hace 5 años el porcentaje de mujeres víctimas de violencia o acoso machista era del 57%

www.lavanguardia.com/vida/20200910/483394921009/la-mitad-de-las-mujere

Aunque falta trabajo por hacer, es síntoma de que va a mejor.
