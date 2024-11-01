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La Casa Blanca publica la lista de luchadores de la UFC que participarán en el 80 cumpleaños de Donald Trump

La Casa Blanca publica la lista de luchadores de la UFC que participarán en el 80 cumpleaños de Donald Trump

El video de la cuenta Rapid Response 47 X presentaba un video con IA de luchadores de UFC, incluidos Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira y Ciryl Gane, llegando a la Casa Blanca para lo que fue promocionado como "el evento deportivo más histórico de todos los tiempos". Trump ha promocionado el evento durante meses, publicando anteriormente una imagen generada por IA junto al CEO de UFC Dana White. El video mostraba un estadio previsto para el Jardín Sur de la Casa Blanca, supuestamente con capacidad para 5,000 VIPs.

| etiquetas: casa , blanca , luchadores , ufc , cumpleaños , donald , trum
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12 comentarios
5 0 0 K 71 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Mira, como en los cumpleaños de Nerón o Calígula.
3 K 51
BastardWolf #5 BastardWolf
Que nivelazo, no se podia esperar nada mas de este cenutrio. Luego que si la IQ de los demas es muy baja y tal, pero el que monta un espectáculo de hostias por su cumpleaños es el
2 K 41
#2 Leclercia_adecarboxylata
Yo no sé cuándo se van a cansar de este circo. Es como el niño que llora en las salas de cine, el tío/tía que habla a grito pelao por el móvil en un viaje de tren o el que pasa 50 bonos de descuento en la caja de un supermercado sin importarle la cola que tiene detrás.
1 K 29
#8 Pepis *
#2 he he he , ¿Que tienes contra los vales de descuento? Si hay mucha cola el problema será del establecimiento. Te vas a otro sera por supers.

A ver si ahora no te puedes ahorrar un dinero porque el señorito le molesta esperar 2 minutos. La próxima vez que alguien use los vales vas corriendo a la caja y le pagas la compra, así ahorrarás tiempo.
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Chinchorro #4 Chinchorro
Ohhh, qué majos, le van a montar el bombero torero para su cumple :troll:
1 K 21
Charles_Dexter_Ward #7 Charles_Dexter_Ward
El evento coincidirá con el cumpleaños del dictador pero en realidad está enmarcado en las decenas de otros eventos en conmemoración del 250 aniversario de Ee.Uu.
Por cierto el combate de Tupuria es cabeza de cartel*
Yo de ser el perro XanXe iba a verlo, por trolear. Apuesto a qué pierde el de Arizona :-P
*  media
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Charles_Dexter_Ward #12 Charles_Dexter_Ward
#10 Eso que dices es cierto, el único combate con interés es el de Tupuria que de ganar lo llevaría al esperadisimo y millonario enfrentamiento con Islam Makhachev
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estemenda #1 estemenda *
¿Pero no le acababan de abuchear en no sé que otro rollo de la UFC también?
EDIT: www.meneame.net/m/actualidad/trump-abucheado-aparicion-ufc-mientras-ee
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antesdarle #11 antesdarle
Un espectáculo para garrulos como buen garrulo tienen de presidente :popcorn:
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neiviMuubs #9 neiviMuubs
Hay que levantar el coliseo, que la popularidad de Trumpus está baja
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#10 Eukherio *
#9 Intentaron vender tanto este evento que ahora se ve flojo. Llevaban meses con lo de que sería histórico y es uno más.
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menéame