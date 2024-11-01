La Casa Blanca publica la lista de luchadores de la UFC que participarán en el 80 cumpleaños de Donald Trump

El video de la cuenta Rapid Response 47 X presentaba un video con IA de luchadores de UFC, incluidos Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira y Ciryl Gane, llegando a la Casa Blanca para lo que fue promocionado como "el evento deportivo más histórico de todos los tiempos". Trump ha promocionado el evento durante meses, publicando anteriormente una imagen generada por IA junto al CEO de UFC Dana White. El video mostraba un estadio previsto para el Jardín Sur de la Casa Blanca, supuestamente con capacidad para 5,000 VIPs.