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La Casa Blanca publica una foto en redes sociales del Rey Carlos y el Presidente de EE. UU. Donald Trump con la leyenda 'DOS REYES', (ENG)

La Casa Blanca publica una foto en redes sociales del Rey Carlos y el Presidente de EE. UU. Donald Trump con la leyenda 'DOS REYES', (ENG)

Donald Trump y el Rey Carlos III se reúnen en Washington bajo una gran expectación mediática. La cuenta oficial de la presidencia ha encendido las redes al compartir la imagen del momento con la potente leyenda "TWO KINGS"

| etiquetas: donald trump , rey carlos iii , casa blanca , ee. uu. , reino unido , two k
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12 comentarios
9 2 0 K 105 actualidad
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Esa imagen debería ilustrar en el diccionario la palabra "Meritocracia" :troll:
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Spirito #2 Spirito
El Orejas y el Zanahorio en una nueva aventura.
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#10 eugeniodl
#2 subimos la apuesta a tres reyes, sólo falta el emérito.
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Asimismov #5 Asimismov *
Two kings always are too kings
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antesdarle #3 antesdarle
Próximamente los dos reyes del cementerio xD
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autonomator #7 autonomator
Dos imbéciles egregios. Uno real y el otro realidad
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ipanies #8 ipanies
Dos Reyes y media persona funcional entre los dos... Enhorabuena!!!
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#9 Bravok1 *
Más allá de la soberana gilipollez y a las mierdas a las que se dedica la Casa Blanca desde su cuenta oficial mientras el país se hunde...yo aquí veo un descontrol total en general en la administración pedófila de los EEUU.

No tendría más historia que un gilipollas que se cree rey....pero el tema es que.. hace 2 días en la entrevista tras el intento de atentado que le hicieron en la CBS dijo exactamente con estas palabras que el NO era un rey ni querría serlo...

Entonces...? Cuanto vale su…   » ver todo el comentario
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Cantro #12 Cantro
He estado leyendo Threads, y parece que Carlitos le ha dado un señor repaso a Trump, sin dejarse nada en el tintero

Los británicos se estaban partiendo a la caja porque entendían todos los chistes
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#1 Pivorexico
Querrá Carlos ser su Tampax ?
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xyria #11 xyria
#1 ¿Aun te acuerdas? Creía que yo era el único.
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#6 angar300
Mira, como en España. Dos reyes.
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menéame