La Casa Blanca publica una foto en redes sociales del Rey Carlos y el Presidente de EE. UU. Donald Trump con la leyenda 'DOS REYES', (ENG)

Donald Trump y el Rey Carlos III se reúnen en Washington bajo una gran expectación mediática. La cuenta oficial de la presidencia ha encendido las redes al compartir la imagen del momento con la potente leyenda "TWO KINGS"
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No tendría más historia que un gilipollas que se cree rey....pero el tema es que.. hace 2 días en la entrevista tras el intento de atentado que le hicieron en la CBS dijo exactamente con estas palabras que el NO era un rey ni querría serlo...
Entonces...? Cuanto vale su… » ver todo el comentario
Los británicos se estaban partiendo a la caja porque entendían todos los chistes