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La Casa Blanca niega que Estados Unidos vaya a usar armas nucleares en Irán [Eng]

La Casa Blanca niega que Estados Unidos vaya a usar armas nucleares en Irán [Eng]

La Casa Blanca negó el martes los informes de que Estados Unidos está considerando usar armas nucleares contra Irán, desestimando las afirmaciones de que los comentarios del vicepresidente JD Vance lo habían sugerido.

| etiquetas: whiteout house , nukes , iran , amenaza
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Andreham #2 Andreham
Es decir que van a caer esta noche.
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devilinside #9 devilinside
#2 Sólo si están negociando
1 K 20
efectogamonal #1 efectogamonal *
TACO TIME!

Alguien debería arrebatar el movil a ese pedófilo carcamal de una puta vez, por el bien del resto de la humanidad {0x1f525}
4 K 57
Deviance #11 Deviance
#1 O limpiarle el forro, hablando en plata.
0 K 11
pitercio #7 pitercio
La otra noche se acercaron a plantarla, para luego decir que ha sido un accidente in situ con origen en el propio Irán.
2 K 31
Leconnoisseur #8 Leconnoisseur
#7 veo tu teoría de Tom Clancy y la compro
3 K 44
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Es que en ningún momento Trump dijo que fuera a usar nukes, dijo que iba a arrasar el país, pero eso lo puede hacer con armas convencionales, que matan igual pero con menos polémica.
1 K 23
efectogamonal #4 efectogamonal
#3 Esa no te la crees ni tú ni tu primo {0x1f525}
1 K 34
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#3 Una civilizacion no desaparece en una noche a base de armas convencionales.
2 K 37
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Si claro, pueden enviar a los B-52 a hacer bombardeos en alfombra. Con más riesgo, pero por poder...
1 K 30
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#3 "dijo que iba a arrasar el país"
Trump ha dicho que toda una civilización podría desaparecer esta noche.
1 K 26
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#13 ¿Y donde dijo que fuera a usar nukes? Ah, esperad, ¿le estáis buscando razón o sentido a sus palabras? ¿A estas alturas?

Trump se expresa en deseos. Lo que a él le gustaría.
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MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#13 Debe de creer que va a hacer magia para hacer desaparecer una civilización en una noche. Me cuelgo de tu comentario por motivos obvios.
1 K 26
buronix #12 buronix
Me da que las que caigan o no sean nucleares, lo mejor es ir hoy a llenar un par de bidones como poco de 100L
1 K 19
Metabarón #14 Metabarón
#12 O comprarse una bici, directamente.
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Professor #5 Professor
En Irán no, pero debajo de Iran.... es otra cosa.
0 K 12

menéame