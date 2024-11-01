La Casa Blanca niega que Estados Unidos vaya a usar armas nucleares en Irán [Eng]

La Casa Blanca negó el martes los informes de que Estados Unidos está considerando usar armas nucleares contra Irán, desestimando las afirmaciones de que los comentarios del vicepresidente JD Vance lo habían sugerido.
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Alguien debería arrebatar el movil a ese pedófilo carcamal de una puta vez, por el bien del resto de la humanidad
Trump ha dicho que toda una civilización podría desaparecer esta noche.
Trump se expresa en deseos. Lo que a él le gustaría.