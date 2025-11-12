edición general
La Casa Blanca destapa el nombre de una víctima anónima en respuesta a los correos de Trump y Epstein

Karoline Leavitt repite la afirmación trumpiana de que todo el asunto de la lista de Epstein forma parte de un “engaño” demócrata. En julio, el Departamento de Justicia y el FBI emitieron un memorando conjunto en el que dieron por cerrado el tema y afirmaron que no se divulgarían más archivos. La decisión generó una fuerte reacción dentro del movimiento MAGA y en otros sectores, ya que tanto demócratas como republicanos disidentes insistieron en liberar los documentos.

