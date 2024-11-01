La Casa Blanca despide a la junta que supervisa los proyectos de construcción presidenciales en Washington [ENG]

La Casa Blanca ha despedido este martes a los seis miembros de la Comisión de Bellas Artes, una agencia federal independiente que habría supervisado el proyecto de Trump para construir un salón de eventos en la Casa Blanca. El comunicado decía que la Casa Blanca "se está preparando para nombrar un nuevo conjunto de miembros de la comisión que estén más alineados con las políticas America First del presidente". El despido se produce poco después del anuncio de Trump de su intención de crear de un arco de triunfo junto al río Potomac