edición general
8 meneos
9 clics
La Casa Blanca despide a la junta que supervisa los proyectos de construcción presidenciales en Washington [ENG]

La Casa Blanca despide a la junta que supervisa los proyectos de construcción presidenciales en Washington [ENG]

La Casa Blanca ha despedido este martes a los seis miembros de la Comisión de Bellas Artes, una agencia federal independiente que habría supervisado el proyecto de Trump para construir un salón de eventos en la Casa Blanca. El comunicado decía que la Casa Blanca "se está preparando para nombrar un nuevo conjunto de miembros de la comisión que estén más alineados con las políticas America First del presidente". El despido se produce poco después del anuncio de Trump de su intención de crear de un arco de triunfo junto al río Potomac

| etiquetas: donald trump , casa blanca , comisión de bellas artes , washington
8 0 0 K 96 EEUU
7 comentarios
8 0 0 K 96 EEUU
themarquesito #1 themarquesito *
Que nadie ose cuestionar los designios del amado líder.
Esto es similar a cuando despidió a toda la junta del Centro Kennedy.
5 K 78
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
El día que tras la segunda y grandiosa administración Trump-Epstein hagan una auditoría va a ser una comedia
2 K 46
woody_alien #4 woody_alien
#3 Por eso se están follando a todos los que podrían hacer una auditoría en el futuro. Cuando llegue el momento nadie se opondrá a un tercer mandato.
1 K 18
Pointman #2 Pointman
Se ve que no decian "si wana" con el suficiente entusiasmo...
2 K 43
Andreham #6 Andreham
El comunicado decía que la Casa Blanca "se está preparando para nombrar un nuevo conjunto de miembros de la comisión que estén más alineados con las políticas America First del presidente".

Ni disimulan, con la verdad por delante.
1 K 28
#5 concentrado
Como la nueva junta sepa de construcción tanto como el secretario de salud sabe de medicina, se avecinan derrumbamientos.
0 K 19
pepel #7 pepel
No le vais a joder el Salón de Baile.
0 K 19

menéame