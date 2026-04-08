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El cartel de Sant Jordi de Barcelona ignora la Senyera
El ayuntamiento de Barcelona, ha elegido una obra de un conocido artista gráfico "sin politizar" para el día del libro y la rosa.
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socialistas
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sant jordi
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#2
Suleiman
Flipante que el día de Sant Jordi se omita la senyera para no ofender ..que huevazos
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#6
tpm1
*
Los fachas y su obsesión con las banderas.
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#7
Pertinax
*
#4
Será de los Reinos de Aragón. Donde algunos aún lo mantienen como festivo, al contrario que en Cataluña.
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#1
Paisos_Catalans
*
Es como hacer un San Isidro sin chulapos, o una navidad sin pesebre, o unas fallas con fallas hechas en aliexpress. Pero no teman, lo arreglé.
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#3
obmultimedia
#1
El cartel representa al dragon y la rosa, no hace falta meter la bandera cuando ya estan representando las 2 señas de identidad de la fiesta.
El Desconfidencial buscando el clickbait
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#4
Paisos_Catalans
#3
es que son 3, la bandera es tan importante como el drac o la rosa. Representa la identidad catalana ligada a la fiesta.
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#5
DaniTC
#1
pues a mí me parece perfecto una navidad sin pesebre, un san isidro sin chulapos y una semana santa sin muñecos.
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#8
Paisos_Catalans
*
#5
si, siempre hay uno así. No pasa nada. También hay "gente" que come tortilla de patatas sin cebolla.
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10
#10
DaniTC
#8
o come tortilla con bandera y si no hay bandera se ofende.
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11
#11
Pertinax
*
#8
Y también hay quien busca conflictos chorras, porque el cartel ha omitido la bandera en múltiples ocasiones, y con cualquier partido gobernante. Algunos ejemplos.
ajuntament.barcelona.cat/cartells/es
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20
#12
Ddb
#1
¡Qué pesados sois los fascistas con las banderitas de los cojones! Siempre banderolas por todas partes. El cartel es precioso, por cierto.
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#9
woody_alien
... ¿La bandera de Lieja?
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