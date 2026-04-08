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El cartel de Sant Jordi de Barcelona ignora la Senyera

El ayuntamiento de Barcelona, ha elegido una obra de un conocido artista gráfico "sin politizar" para el día del libro y la rosa.

| etiquetas: socialistas , ignoran , senyera , sant jordi , cartel
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12 comentarios
4 0 6 K -10 cultura
Comentarios destacados:    
#2 Suleiman
Flipante que el día de Sant Jordi se omita la senyera para no ofender ..que huevazos
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#6 tpm1 *
Los fachas y su obsesión con las banderas.
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Pertinax #7 Pertinax *
#4 Será de los Reinos de Aragón. Donde algunos aún lo mantienen como festivo, al contrario que en Cataluña. :troll:
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Paisos_Catalans #1 Paisos_Catalans *
Es como hacer un San Isidro sin chulapos, o una navidad sin pesebre, o unas fallas con fallas hechas en aliexpress. Pero no teman, lo arreglé.  media
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obmultimedia #3 obmultimedia
#1 El cartel representa al dragon y la rosa, no hace falta meter la bandera cuando ya estan representando las 2 señas de identidad de la fiesta.

El Desconfidencial buscando el clickbait
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Paisos_Catalans #4 Paisos_Catalans
#3 es que son 3, la bandera es tan importante como el drac o la rosa. Representa la identidad catalana ligada a la fiesta.
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DaniTC #5 DaniTC
#1 pues a mí me parece perfecto una navidad sin pesebre, un san isidro sin chulapos y una semana santa sin muñecos.
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Paisos_Catalans #8 Paisos_Catalans *
#5 si, siempre hay uno así. No pasa nada. También hay "gente" que come tortilla de patatas sin cebolla.
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DaniTC #10 DaniTC
#8 o come tortilla con bandera y si no hay bandera se ofende.
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Pertinax #11 Pertinax *
#8 Y también hay quien busca conflictos chorras, porque el cartel ha omitido la bandera en múltiples ocasiones, y con cualquier partido gobernante. Algunos ejemplos.
ajuntament.barcelona.cat/cartells/es
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Ddb #12 Ddb
#1 ¡Qué pesados sois los fascistas con las banderitas de los cojones! Siempre banderolas por todas partes. El cartel es precioso, por cierto.
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woody_alien #9 woody_alien
... ¿La bandera de Lieja? xD
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menéame