Carrefour congela la venta en la Argentina y anuncia un plan de aperturas

Tras considerar insuficientes las ofertas de GDN y de Intercorp, el CEO local, David Collas, anunció inversiones en el país y la creación de 400 puestos de trabajo. Collas precisó que durante este año planean inaugurar dos nuevos supermercados Maxi y 40 tiendas Express, generando más de 400 nuevos puestos de trabajo. “Buscaremos impulsar un crecimiento de 6 puntos en volumen y seguiremos desarrollando nuestra Cuenta Digital y fortaleciendo el posicionamiento del Banco de Carrefour, ampliando nuestro ecosistema de servicios.
Findeton - Son buenísimas noticias para Argentina, porque empresas locales reemplazarán la cadena! El plan de Milei funciona!
Cuando nadie quiere pagar por Carrefour en Argentina, y esta decide quedarse tras verse frustrada su intencion de venderse:
Findeton - Son buenisimas noticias para Argentina, porque lo veis, las marcas extranjeras se quedan! El plan de Milei funciona!
No han cambiado de opinión, sucede que como nadie quiere comprarla, ahora están obligados a quedarse y ver si suena la flauta (O prenderle fuego a todo y cerrar)
En otras palabras, estan atrapados en Argentina. Pero Argentina va como un cohete.
meneame.net/story/argentina-inversores-extranjeros-retiran-negocio-sup
"Las empresas no han cerrado, han sido vendidas a empresarios argentinos. Entonces no sé qué conclusiones sacas a partir de eso."
He sido capaz de recrear una parodia calcada a la realidad:
"Son buenísimas noticias para Argentina, porque empresas locales reemplazarán la cadena! El plan de Milei funciona!"
diarioanticipos.com/2026/02/20/se-suspende-la-venta-de-carrefour-el-gi
Si la rechazaron era porque la veían más como regalar que como venta.
Es acojonante la desviación de la realidad que tiene esta gente.
No amigo, no han vendido, porqueno han podido vender.
Hasta ahora los dos únicos jugadores que habían quedado en carrera para quedarse con Carrefour Argentina eran el grupo local GDN y la peruana Intercorp. Las ofertas que presentaron por el negocio local rondaban los US$650 millones.
Nadie ha ofrecido 1000 millones, solo habia dos compradores y daban 650.
diarioanticipos.com/2026/02/20/se-suspende-la-venta-de-carrefour-el-gi
"El actual dueño de la cadena Changomás buscaba expandir su imperio en el retail argentino y, para ello, se había aliado con el gigante fondo de inversión L. Catterton (socios en marcas como Rapsodia y Caro Cuore). La oferta presentada rondaba los 1.000 millones de dólares, una cifra astronómica para el mercado local pero que, al parecer, resultó escasa para las oficinas centrales en Francia."
Les han ofrecido 1000 millones, y esperaban al menos 2000 millones
Nadie les paga lo que piden, no pueden vender.
dólares, fue considerada insuficiente, ya que la empresa francesa esperaba al menos el doble.
Hasta ahora los dos únicos jugadores que habían quedado en carrera para quedarse con Carrefour Argentina eran el grupo local GDN y la peruana Intercorp. Las ofertas que presentaron por el negocio local rondaban los US$650 millones.
Les ofrecian una miseria, nadie quiere nada en ese pais
Es como si pones a la venta tu coche de 50k y te llegan ofertas de 10€ y cuando ves que no te lo van a comprar, anuncias como una victoria que te lo quedas
diarioanticipos.com/2026/02/20/se-suspende-la-venta-de-carrefour-el-gi
Y es la misma que había cuando se anunció la venta. La oferta seguía ahí, es Carrefour quien se ha echado atrás.
y yo te digo y te dije: "milei, neoliberal que junta lo peor del macrismo y el kirscherismo, con melenas y a lo loco. sobretodo loco suelto con una motosierra" y no falle