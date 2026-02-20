Carrefour congela la venta en la Argentina y anuncia un plan de aperturas

Tras considerar insuficientes las ofertas de GDN y de Intercorp, el CEO local, David Collas, anunció inversiones en el país y la creación de 400 puestos de trabajo. Collas precisó que durante este año planean inaugurar dos nuevos supermercados Maxi y 40 tiendas Express, generando más de 400 nuevos puestos de trabajo. “Buscaremos impulsar un crecimiento de 6 puntos en volumen y seguiremos desarrollando nuestra Cuenta Digital y fortaleciendo el posicionamiento del Banco de Carrefour, ampliando nuestro ecosistema de servicios.