Carrefour congela la venta en la Argentina y anuncia un plan de aperturas

Tras considerar insuficientes las ofertas de GDN y de Intercorp, el CEO local, David Collas, anunció inversiones en el país y la creación de 400 puestos de trabajo. Collas precisó que durante este año planean inaugurar dos nuevos supermercados Maxi y 40 tiendas Express, generando más de 400 nuevos puestos de trabajo. “Buscaremos impulsar un crecimiento de 6 puntos en volumen y seguiremos desarrollando nuestra Cuenta Digital y fortaleciendo el posicionamiento del Banco de Carrefour, ampliando nuestro ecosistema de servicios.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Cuando Carrefour anunció que estaba en venta porque no les cerraban los números en Argentina:
Findeton - Son buenísimas noticias para Argentina, porque empresas locales reemplazarán la cadena! El plan de Milei funciona!

Cuando nadie quiere pagar por Carrefour en Argentina, y esta decide quedarse tras verse frustrada su intencion de venderse:
Findeton - Son buenisimas noticias para Argentina, porque lo veis, las marcas extranjeras se quedan! El plan de Milei funciona!

Y así con todo xD

Falta total de escrúpulos y honestidad.
Mentir mas que hablar.
100% cinismo 100% Disonancia cognitiva
17
Findeton #4 Findeton
#1 No, lo que dije es que vender Carrefour no es lo mismo que cerrar Carrefour, la empresa iba a seguir adelante, sólo cambiaban de dueño.
2
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#4 Carrefour quería vender su red en Argentina, porque se las veían negras con el panorama político y económico.
No han cambiado de opinión, sucede que como nadie quiere comprarla, ahora están obligados a quedarse y ver si suena la flauta (O prenderle fuego a todo y cerrar)

En otras palabras, estan atrapados en Argentina. Pero Argentina va como un cohete.
4
#8 NO86
#1 #4 Citad los comentarios concretos y los demás juzgamos.
:popcorn:
1
Findeton #10 Findeton
#8 Genial, aquí tienes el comentario (21/12/2025) en una noticia de Carrefour Argentina: "Las empresas no han cerrado, han sido vendidas a empresarios argentinos. Entonces no sé qué conclusiones sacas a partir de eso."

meneame.net/story/argentina-inversores-extranjeros-retiran-negocio-sup
0
#11 lameth
#10 Siguiendo tu lógica, logicamente Carrefour se iba porque había vendido, pero ahora se queda porque no ha podido vender.

P.D. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
3
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#11 Es gracioso porque sin haber yo leído nunca su comentario original...
"Las empresas no han cerrado, han sido vendidas a empresarios argentinos. Entonces no sé qué conclusiones sacas a partir de eso."

He sido capaz de recrear una parodia calcada a la realidad:
"Son buenísimas noticias para Argentina, porque empresas locales reemplazarán la cadena! El plan de Milei funciona!"

"ni is li mismi cirrir qui vindir"
Pues claro que no es lo mismo,…   » ver todo el comentario
4
GuerraEsPaz #23 GuerraEsPaz *
#15 y aun diran que la herencia retardada del kirchnerismo xD xD xD
2
aPedirAlMetro #32 aPedirAlMetro
#23 "retardado" es quien se crea media palabra de lo que digan estos
1
Lenari #18 Lenari
#11 Sí que podía vender. La oferta de 1000 millones que era la que se suponía que iba a quedarse con la cadena, seguía en pié, y Carrefour ha decidido rechazarla
diarioanticipos.com/2026/02/20/se-suspende-la-venta-de-carrefour-el-gi
1
#22 lameth
#18 Entonces no podía vender.....
Si la rechazaron era porque la veían más como regalar que como venta.
2
#29 MarkJay *
#24 Y mira que en la noticia les pone claramente que les ofrecían 600 millones y en la primera linea de la entradilla deja claro que es una oferta insuficiente, pero él erre que erre inventándose que a carrefour le dan lo que pedía.

cc #22

Es acojonante la desviación de la realidad que tiene esta gente.
1
aPedirAlMetro #24 aPedirAlMetro *
#18 De los creadores de "no es presidente porque no quiere", "No ha vendido porque no ha querido"
Sois una panda de memes con patas xD xD xD

No amigo, no han vendido, porqueno han podido vender.
El relato para idiotas, te lo guardas para el bar
0
Lenari #27 Lenari *
#24 Leete la noticia que he enlazado. La oferta principal seguía en pié. No la han retirado, es Carrefour quien ha decidido que ahora no es suficiente.
1
aPedirAlMetro #34 aPedirAlMetro
#30 Este mensaje era para #27
0
#36 MarkJay
#27 Que lo tienes en el artículo

Hasta ahora los dos únicos jugadores que habían quedado en carrera para quedarse con Carrefour Argentina eran el grupo local GDN y la peruana Intercorp. Las ofertas que presentaron por el negocio local rondaban los US$650 millones.

Nadie ha ofrecido 1000 millones, solo habia dos compradores y daban 650.
0
Lenari #39 Lenari *
#36
Artículo de hoy
diarioanticipos.com/2026/02/20/se-suspende-la-venta-de-carrefour-el-gi
"El actual dueño de la cadena Changomás buscaba expandir su imperio en el retail argentino y, para ello, se había aliado con el gigante fondo de inversión L. Catterton (socios en marcas como Rapsodia y Caro Cuore). La oferta presentada rondaba los 1.000 millones de dólares, una cifra astronómica para el mercado local pero que, al parecer, resultó escasa para las oficinas centrales en Francia."
0
#40 MarkJay
#39 Vamos que querían 2000, les daban 1000, y ahora los dos únicos que quedaban les dan 650. Como sigan asi, le compran la cadena por un chupachups.
0
aPedirAlMetro #30 aPedirAlMetro *
#24 "Tras considerar insuficientes las ofertas de GDN y de Intercorp,..."
Les han ofrecido 1000 millones, y esperaban al menos 2000 millones
Nadie les paga lo que piden, no pueden vender.
dólares, fue considerada insuficiente, ya que la empresa francesa esperaba al menos el doble.


Aprende a leer anda
1
#37 MarkJay
#30 Y no solo eso

Hasta ahora los dos únicos jugadores que habían quedado en carrera para quedarse con Carrefour Argentina eran el grupo local GDN y la peruana Intercorp. Las ofertas que presentaron por el negocio local rondaban los US$650 millones.

Les ofrecian una miseria, nadie quiere nada en ese pais
0
Veelicus #28 Veelicus
#1 No se lo que ha escrito Findeton, pero teniendo en cuenta que le tengo ignorado posiblemente leerlo sea una perdida de tiempo
2
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Ahora que podemos hacerles trabajar 12 horas al días ... en vez de 600 empleados tendremos 400 por el mismo dinero ¿que hay un límite de 48 horas semanales? Sin problema. Les hacemos un contrato de lunes a miércoles y otro de jueves a domingo. :roll:
3
manc0ntr0 #35 manc0ntr0
#31 lo de lenari, más que vergonzoso, es ya vomitivo
2
estemenda #7 estemenda *
Van a necesitar inmigrantes con poder adquisitivo para que Carrefour venda algo en Argentina :troll:
1
Lenari #3 Lenari
Me da que esto no va a llegar a portada... :roll:
1
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#3 El que? que nadie quiere comprar Carerfour Argentina, porque nadie ve futuro en el pais , con la direccion que esta tomando ?
Porque eso es lo que dice la noticia
7
#9 MarkJay *
#5 Es que encima se piensan que esto es algo bueno. xD xD xD xD

Es como si pones a la venta tu coche de 50k y te llegan ofertas de 10€ y cuando ves que no te lo van a comprar, anuncias como una victoria que te lo quedas
3
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#9 Espera que cuando #0 entienda que este envío no casa bien con el relato para idiotas, que pretende vender todos los días, aún será capaz de autodescartarla xD
0
GuerraEsPaz #25 GuerraEsPaz
#12 pero es que #0 tiene algun atisbo de inteligencia mas alla de su fanatismo cegador?
0
Lenari #13 Lenari
#9 Es posible que sea eso. También puede ser que te ofrezcan 50k y que veas que la economía va bien y decidas que ya no es suficiente, que ahora quieres 80k.
1
#14 MarkJay *
#13 Leete el artículo, nadie ha ofrecido 50k, lo quitan de la venta porque nadie ofrece una mierda. Que digo el artículo, la primera frase de la entradilla "Tras considerar insuficientes las ofertas de GDN y de Intercorp".
1
Lenari #16 Lenari
#14 De hecho, si que los habían ofrecido. La oferta de 1000 millones seguía en pié, aunque el artículo no la menciona, y es la que Carrefour ha rechazado
diarioanticipos.com/2026/02/20/se-suspende-la-venta-de-carrefour-el-gi

Y es la misma que había cuando se anunció la venta. La oferta seguía ahí, es Carrefour quien se ha echado atrás.
0
#17 MarkJay
#16 No sé si entiendes la palabra insuficiente. Dale una vuelta, venga.
0
Lenari #19 Lenari *
#17 Por supuesto. La cuestión es que esa oferta que hace unos meses se daba por hecho que iba a ser la que se quedase con la cadena, ahora es insuficiente.
0
#21 MarkJay
#19 Que sí ánimo con tu cuadratura del círculo. xD xD xD xD
1
manc0ntr0 #20 manc0ntr0
#14 leer dices, este sólo está para soltar memeces como el que subió la noticia
2
#31 MarkJay *
#20 Es más vergonzoso, dice que lo ha leído, y que a Carrefour le dan los 1000 millones que pedía pero que el articulo no lo dice. Pero al leer el articulo dice que le dan 600 y que carrefour lo considera insuficiente, como es normal. Es ridículo lo de esta gente.
1
GuerraEsPaz #38 GuerraEsPaz
#14 le ha querido dar la vuelta para vender su relato y le sale mal. y encima cualquiera con interes vera que no es asi xD
si es que #0 es un puto meme con patas que lo ciega su fanatismo idiotizante xD xD xD
0
GuerraEsPaz #26 GuerraEsPaz *
#0 #_4 dijistes muchas cosas del tema de carrefour y ninguna buena xD xD xD
0
GuerraEsPaz #33 GuerraEsPaz
#0 #_10 pues se ve que la venta no se ha realizado al final, esto suena a ultimatum antes del cierre. y entonces venderas la moto que ahora hay menos amenazas y mas oportunidades en el DAFO (por los cojones mientras este el melenas neoliberal loco) xD xD xD
y yo te digo y te dije: "milei, neoliberal que junta lo peor del macrismo y el kirscherismo, con melenas y a lo loco. sobretodo loco suelto con una motosierra" xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD y no falle xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 9

