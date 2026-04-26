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Carmen Calvo: "La democracia no permite clasificar a las personas por raza, origen, religión y sexo"

Carmen Calvo: "La democracia no permite clasificar a las personas por raza, origen, religión y sexo"

"Lo primero es que el feminismo es democracia. Es la respuesta del Estado democrático a todos los hándicaps que las mujeres traemos de la historia, como la violencia que se ejerce contra nosotras. Además de levantar esos hándicaps, hay que transformar una sociedad. El neofascismo pone el punto de mira en el feminismo y trae de vuelta la misoginia. Pero las mujeres están en todos los espacios de la vida, abren paso a otras mujeres y su movimiento en el mundo es imparable".

| etiquetas: entrevistas , política
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6 comentarios
6 2 0 K 74 politica
#1 tropezon
Es la misma que dijo que el dinero público no es de nadie.

Por poner las cosas en contexto :troll:
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Veelicus #2 Veelicus
#1 Lo que estas haciendo es un intento de manipulación bastante pueril, para quien no lo entienda.
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#5 tropezon
#2 #3 ¿ Y de la multa que le puso el PSOE por saltarse la disciplina de voto para votar en contra del la ley Trans teneis algo que decir?

Porque os veo muy sueltecitos defendiendola :-D
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obmultimedia #3 obmultimedia
#1 El dinero publico no tiene dueño al ser de todos.
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#6 k-loc *
#3 Al ser de todos debe repercutir en beneficio de todos y no ser malgastado en gilipolleces por nuestros fantásticos gestores.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Discriminación positiva si... ejem xD
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menéame