Carmen Calvo: "La democracia no permite clasificar a las personas por raza, origen, religión y sexo"

"Lo primero es que el feminismo es democracia. Es la respuesta del Estado democrático a todos los hándicaps que las mujeres traemos de la historia, como la violencia que se ejerce contra nosotras. Además de levantar esos hándicaps, hay que transformar una sociedad. El neofascismo pone el punto de mira en el feminismo y trae de vuelta la misoginia. Pero las mujeres están en todos los espacios de la vida, abren paso a otras mujeres y su movimiento en el mundo es imparable".