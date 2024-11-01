Carlos Alcaraz hace historia ganando el Open de Australia 2026 de tenis

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Open de Australia 2026 de tenis remontando a Novak Djokovic para imponerse por 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. El español se convirtió así el más joven de la historia en ganar los cuatro títulos de Grand Slam con 22 años, ocho meses y 27 días, superando el récord de precocidad de Don Budge, que lo consiguió en 1938.
| etiquetas: carlos alcaraz , australia , novak djokovic
No es por desmerecer a Nadal ni Alcaraz, pero lo de Djokovic es impresionante. GOAT sin mucha discusión.
Edito por el ignorante #_3