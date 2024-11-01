edición general
Carlos Alcaraz hace historia ganando el Open de Australia 2026 de tenis

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Open de Australia 2026 de tenis remontando a Novak Djokovic para imponerse por 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. El español se convirtió así el más joven de la historia en ganar los cuatro títulos de Grand Slam con 22 años, ocho meses y 27 días, superando el récord de precocidad de Don Budge, que lo consiguió en 1938.

Grande Carlos
Novak se cargó a Sinner también a 5 sets en la semifinal. Sinner es bastante mejor que Zverev y es el principal rival de Alcaraz, más o menos igualados en nivel (después está Djokovic y después un grupo donde se podría meter Zverev).

No es por desmerecer a Nadal ni Alcaraz, pero lo de Djokovic es impresionante. GOAT sin mucha discusión.

Edito por el ignorante #_3
Claro, Novac tiene su edad y aún así está tercero del mundo. Este torneo lo ha bordado. Para mí merecida victoria de Carlos pero mucho mérito para Novac.
contra un aguelo de 40 años...
#2 es que la final de verdad fue contra Zverev a 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5 y 5 horas y 27 minutos de partido y que yocovid no habría soportado.
#3 Bueno, ese señor del que usted habla, se cargo al favorito del torneo, 14 años más joven. Ahí también lo tuvo que dar todo.
