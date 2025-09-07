·
24
meneos
55
clics
Alcaraz gana el US Open
6-2,3-6,6-1,6-4. Mañana volverá a ser número 1. Es su sexto torneo del Grand Slam.
|
etiquetas
:
alcaraz
,
sinner
,
us open
,
tenis
#4
ccguy
#3
Cada uno gana a lo que puede, como no creo que gane un US Open de verdad pues voy a por lo segundo más valioso, el meneo.
Y sí, me pagan en karma, creo que ya lo he contado muchas veces.
2
K
40
#5
mecha
#4
pues una propina para ti, por sincero y porque mandas cosas variadas e interesantes a menudo.
2
K
40
#1
ccguy
Trump con su habitual cara de gilipollas
1
K
39
#2
EsUnaPreguntaRetórica
#1
¿Meneando un marcador?
1
K
20
#3
mecha
*
#2
atento para pillar karma. Es lo típico de mandar un enlace sabiendo que cuando acabe el partido actualizan el contenido manteniendo el resultado. El enlace y la entradilla preparada antes de acabar el partido.
A algunos parece que les pagan en karma.
EDITO:
@EsUnaPreguntaRetórica
, verdad? No hace falta que contestes
1
K
20
#7
themarquesito
#1
A Trump le encanta salir en las fotos, como se vio bien claro en el mundial de clubes
0
K
19
#8
ccguy
#7
Ahora que lo dices, que no se despiste Alcaraz que lo mismo se queda sin trofeo.
0
K
20
#6
calde
*
Wooowww.... Esta noche ya duermo mejor... mañana a seguir sufriendo para llegar a final de mes y en dos años iré otra vez a votar al PP para que me quiten la futura pensión y me pongan copago en sanidad.
Ah! Y para la semana a twittear contra la reducción de jornada de estos comunistas! A mí me gusta trabajar, lo otro es de vagos!
1
K
16
#9
ccguy
#6
Eso lo puedes decir de cualquier envío, desde la sonda mandada a Venus hasta las protestas de la vuelta.
0
K
20
#10
Poll
*
En la foto que hay en la noticia parece que tenga el antebrazo derecho muchísimo más desarrollado que el izquierdo. ¿Es así o es un efecto óptico?
Edit: No, no es un efecto óptico. Otra foto de 2023
0
K
10
#11
CharlesBrowson
Grande!!!
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
