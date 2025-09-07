edición general
Alcaraz gana el US Open

Alcaraz gana el US Open

6-2,3-6,6-1,6-4. Mañana volverá a ser número 1. Es su sexto torneo del Grand Slam.

ccguy
#3 Cada uno gana a lo que puede, como no creo que gane un US Open de verdad pues voy a por lo segundo más valioso, el meneo.

Y sí, me pagan en karma, creo que ya lo he contado muchas veces.
mecha
#4 pues una propina para ti, por sincero y porque mandas cosas variadas e interesantes a menudo.
ccguy
Trump con su habitual cara de gilipollas
EsUnaPreguntaRetórica
#1 ¿Meneando un marcador?
#1 ¿Meneando un marcador?
mecha #3 mecha *
#2 atento para pillar karma. Es lo típico de mandar un enlace sabiendo que cuando acabe el partido actualizan el contenido manteniendo el resultado. El enlace y la entradilla preparada antes de acabar el partido.

A algunos parece que les pagan en karma.

EDITO: @EsUnaPreguntaRetórica, verdad? No hace falta que contestes xD xD xD
themarquesito #7 themarquesito
#1 A Trump le encanta salir en las fotos, como se vio bien claro en el mundial de clubes
ccguy #8 ccguy
#7 Ahora que lo dices, que no se despiste Alcaraz que lo mismo se queda sin trofeo.
calde #6 calde *
Wooowww.... Esta noche ya duermo mejor... mañana a seguir sufriendo para llegar a final de mes y en dos años iré otra vez a votar al PP para que me quiten la futura pensión y me pongan copago en sanidad.

Ah! Y para la semana a twittear contra la reducción de jornada de estos comunistas! A mí me gusta trabajar, lo otro es de vagos!
ccguy #9 ccguy
#6 Eso lo puedes decir de cualquier envío, desde la sonda mandada a Venus hasta las protestas de la vuelta.
#10 Poll *
En la foto que hay en la noticia parece que tenga el antebrazo derecho muchísimo más desarrollado que el izquierdo. ¿Es así o es un efecto óptico?

Edit: No, no es un efecto óptico. Otra foto de 2023  media
CharlesBrowson
Grande!!!
Grande!!!
