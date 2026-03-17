"Carapolla", "trol", "frígida": multan con 2.000 euros a una jueza por insultar a sus compañeros

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 2.000 euros a la jueza María Vanesa Pérez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Nules (Castellón), por gritar, humillar e insultar a sus compañeros entre octubre de 2020 y noviembre de 2022. La magistrada se refería a ellos con expresiones como "vagos" o "gilipollas", que ella defendía como parte de una "acreditada relación de confianza".