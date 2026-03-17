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"Carapolla", "trol", "frígida": multan con 2.000 euros a una jueza por insultar a sus compañeros

"Carapolla", "trol", "frígida": multan con 2.000 euros a una jueza por insultar a sus compañeros

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 2.000 euros a la jueza María Vanesa Pérez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Nules (Castellón), por gritar, humillar e insultar a sus compañeros entre octubre de 2020 y noviembre de 2022. La magistrada se refería a ellos con expresiones como "vagos" o "gilipollas", que ella defendía como parte de una "acreditada relación de confianza".

| etiquetas: jueza , acoso
6 0 0 K 89 actualidad
7 comentarios
6 0 0 K 89 actualidad
#6 Tensk
Buah, si lo de "carapolla" es para eso, si vienen por menéame se forran.
1 K 21
josde #2 josde
Vaya sanción por dos años de insultos, se nota que es de los suyos.
0 K 20
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
que ella defendía como parte de una "acreditada relación de confianza".

Si alguien con quien crees tener una relación de confianza, te denuncia por acoso, insultos y humillaciones, deberías empezar a sospechar que igual tanta confianza no había.
0 K 15
camvalf #3 camvalf
Parece nueva, para hacer eso sin consecuencias o tienes el carnet del PP o añades un presunto/a delante...
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#7 Popsandbangs
#3 viendo la primera palabra del titular me parece que poner al PP como ejemplo tiene que ser ragebait
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
a estas alturas...que tambien pueda llevar razon la señora, eh
0 K 8
#1 rystan
expresiones como "vagos" o "gilipollas"

No tiene pinta de ser falso esto.
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menéame