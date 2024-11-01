edición general
Caracoles como mascota: todo lo que debes saber antes de arrancar

Según la especie, pueden vivir de 3 a 15 años en cautividad, por lo que es importante asumir este compromiso a largo plazo. Tener caracoles en cautividad está ganando atención entre quienes buscan una alternativa diferente y convivir con un animal tranquilo, de bajo mantenimiento y con cierto encanto particular. Pero, aunque puedan parecer fáciles, tener caracoles requiere informarse muy bien, entender los riesgos, conocer la legislación vigente y preparar un hábitat adecuado.

JanSmite #1 JanSmite *
Iba a poner "paella" en las etiquetas, pero me ha dao cosica…… xD :shit:
5 K 66
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
#1 "picante" y "tomate", hubiese estado muy bien.
3 K 48
Aokromes #15 Aokromes
#1 #5 por favor, los caracoles con chorizo, panceta y tomate.
1 K 30
JanSmite #2 JanSmite
Y los riesgos…… Ojocuidao con eso: imagina que una noche te salta encima un caracol mientras duermes…
2 K 36
#7 Leon_Bocanegra
#2 tienes que llevar cuidado, dicen que cuando se acuestan a tu lado en la cama , te están midiendo para después comerte.
2 K 33
#9 Alcalino
#2 pues tiene sus riesgos, como por ejemplo que el caracol gigante es un transmisor endémico de la MENINGITIS
1 K 29
JanSmite #13 JanSmite
#9 Cierto, pero está prohibido en España, así que dudo que lo puedas tener como mascota, al menos legalmente.
0 K 20
devilinside #17 devilinside
#2 O te persiga a toda velocidad cuando estés descuidado
0 K 12
#4 Sacapuntas
Prefiero un cerdo ibérico. Es verdad que todo tiene sus pros y sus contras, pero nadie negará que un cerdo ibérico te devuelve mucho más de lo que le das.
2 K 31
devilinside #18 devilinside
#4 Siempre y cuando no le pongas otro nombre que Jamón, Morcón, Chorizo o Chacina, que luego le coges cariño y te cuesta comértelo
0 K 12
#8 Pivorexico
Joer recuerdo que de chaval iba con mi tía a cazar caracoles , buenas salsas preparaba .

En la actualidad imagino que te multaran si ten ven con una bolsa de estos , pregunto .
1 K 17
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#8 A ver, no nos vengamos arriba. "Cazar" caracoles? xD
6 K 66
#11 Pivorexico
#10 Era la intención , suele hacer gracia cuando lo describo así . :hug:
3 K 42
MiguelDeUnamano #20 MiguelDeUnamano
#11 Yo lo digo cuando voy a por fresas a la huerta. xD
0 K 15
D303 #12 D303
#10 Los caracoles no sé, pero los conejos son muy agresivos.
www.youtube.com/watch?v=Sr04xARfctc
3 K 56
JanSmite #14 JanSmite *
#8 "Cazar" y "caracoles" en la misma frase… xD xD xD

Edit: y no, no te multan por ir a buscar caracoles. A menos que lo hagas con escopeta, claro… :shit:
0 K 20
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
helicicultura se llama
1 K 13
mono #16 mono
Lo malo es sacarlo a dar un paseo 3 veces al día para que estire el pie
0 K 11
janatxan #19 janatxan
¿Conocéis el cuento de la mosca sin alas en la punta del cipote? Pues con baba de caracol mejora la cosa que es una maravilla xD
0 K 10
#3 slimedition
Yo no podría. Me preocupa que no se lleven bien con mis otras mascotas, las piedras.
0 K 7

